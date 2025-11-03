Fiori d’arancio per la Ferrari: Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux prossimi all’altare!

La famiglia della Formula 1 si prepara a un altro grande evento: Charles Leclerc sposa la sua fidanzata, Alexandra Saint Mleux.

L’annuncio, romantico e inaspettato, è arrivato direttamente dal pilota monegasco della Ferrari, che ha condiviso la gioia con i suoi fan tramite un post su Instagram, scatenando in pochissimi minuti un’ondata di entusiasmo sui social.

La proposta da favola con l’aiutante a quattro zampe

Il campione (28 anni) ha chiesto la mano della sua Alexandra (24 anni, studentessa d’arte e influencer) in una scenografia degna di un film: migliaia di rose rosse, la luce soffusa delle candele e dolci prelibatezze. A rendere il momento ancora più indimenticabile è stato un aiutante speciale: il loro inseparabile cagnolino, Leo. Il fedele amico a quattro zampe è stato il messaggero della proposta, sfoggiando un elegante collare d’oro con incisa la tenera domanda: “Papà vuole sposarti”. Di fronte a tanto romanticismo, la risposta della giovane è stata un immediato e convinto “sì”. L’anello di fidanzamento, un diamante solitario, di estrema eleganza, che riflette perfettamente lo stile sobrio della futura Signora Leclerc.

Una storia nata lontano dai riflettori

La storia d’amore tra Charles e Alexandra è iniziata a inizio 2023 ed è cresciuta con naturalezza, lontano dal clamore mediatico. Questo annuncio segue di poche settimane un’altra grande festa in famiglia: il matrimonio del fratello maggiore di Charles, Lorenzo, con Charlotte Di Pietro. Un evento che, a quanto pare, ha ispirato il pilota a tagliare il “traguardo” più importante anche nella vita privata.

A cura di Alba Cosentino

