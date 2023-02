NEWS

Andrea Sanna | 2 Febbraio 2023

Charlie Gnocchi prende le difese di Nikita

Il burrascoso rapporto tra Nikita Pelizon e Luca Onestini continua a dividere sia dentro che fuori la Casa del GF Vip. In una delle ultime puntate Charlie Gnocchi aveva smentito una versione della modella, la quale sosteneva come il coinquilino avesse avuto degli atteggiamenti poco consoni durante uno shooting fotografico in passerella. Le telecamere non sono presenti lì, ma lo speaker radiofonico, chiamato in causa, aveva detto di non aver visto nulla.

A Casa Chi, però, Charlie Gnocchi ha vuotato il sacco e dato una versione un po’ diversa rispetto a quella della puntata. Durante l’intervista Sophie Codegoni ha voluto sapere cosa pensasse di Nikita e Luca. La stessa presentatrice del format si è schierata apertamente a favore della Pelizon, svelando la presenza di diversi video che circolano sul web, ma mai mostrati durante gli appuntamenti in prime time.

Charlie Gnocchi a riguardo ha asserito come probabilmente Luca Onestini nel “gioco fisico” con Nikita sperava di avere più chance. Ha aggiunto anche che la Pelizon si sarebbe esposta in questa simpatia: “C’è stato un equivoco? No, si volevano bene ed erano lì lì per farcela. Tutti aspettavamo il primo bacio”, ha ammesso.

A quel punto proprio Sophie Codegoni rivolgendosi a Charlie Gnocchi ha sottolineato la presenza dei video di cui tanto si discute sui social: “Su TikTok sono stati pubblicati davvero tanti video. Effettivamente tutte queste palpatine, toccatine e battutine ci sono state e si sono anche viste”.

Probabilmente si pensava che Charlie Gnocchi mantenesse la linea espressa in puntata, invece l’inviato di Striscia La Notizia ha ribaltato la situazione. Charlie ha confermato quanto detto dalla Codegoni: “Ci sono state. Onestini era terrorizzato dall’avere una storia. Lui poi appena arrivato sapeva tutto su Nikita, mentre lei no”.

Capiremo quindi se quanto detto da Charlie Gnocchi verrà o meno riproposto in puntata e se si tornerà a parlare di quanto accaduto tra Nikita Pelizon e Luca Onestini.