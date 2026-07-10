Il dibattito sul cono gelato da 95 euro della Mokambo Gelateria di Ruvo di Puglia continua a far discutere. Al centro della vicenda ci sono le dichiarazioni di Flavio Briatore, pronunciate durante Pomeriggio Cinque Estate, e la pronta replica di Vincenzo Paparella, uno dei titolari della storica gelateria pugliese. Al di là del botta e risposta, però, il caso apre una riflessione più ampia sul valore dei prodotti di lusso e sul ruolo del mercato nel decretarne il successo.

Briatore attacca il gelato di Mokambo: il titolare risponde dalle accuse

Tutto è nato dal celebre cono allo zafferano impreziosito dalla foglia d’oro, inizialmente proposto a 70 euro e oggi venduto a 95 euro.

Commentando il prezzo del prodotto, Flavio Briatore aveva ironizzato sostenendo che nei suoi locali una pizza costa meno e concludendo con una frase destinata a far discutere: “Se uno è cretino che paga un gelato da 70 euro perché c’è la foglia d’oro, rimane un cretino“.

La replica di Vincenzo Paparella non si è fatta attendere. Attraverso un video pubblicato sui social, il gelatiere ha spiegato che quel cono non nasce come un semplice gelato da passeggio, ma come un’esperienza gastronomica dedicata a chi desidera provare qualcosa di esclusivo. Ha inoltre precisato che il prezzo non dipende dalla foglia d’oro, bensì dall’utilizzo di zafferano puro, una delle spezie più pregiate al mondo.

Paparella ha ricordato anche che il prodotto viene realizzato su prenotazione e che, nonostante le numerose critiche ricevute negli anni, oggi esiste una lista d’attesa di circa 150 persone.

La polemica sul gelato di Mokambo continua

Si sono scatenate accese polemiche sui social per il gelato di Mokambo a 95 euro. Per alcuni il prezzo è decisamente eccessivo e fuori luogo, per altri, invece, è giustificato per il fatto che si tratta di un’esperienza diversa dal solito. Nel mondo della ristorazione, così come in quello della moda, del lusso o dell’alta cucina, il valore non è determinato soltanto dal costo delle materie prime, ma anche dalla ricerca, dalla lavorazione, dalla rarità e dall’esperienza complessiva proposta al cliente.

Alla fine, però, è sempre il mercato a emettere il verdetto più importante.

Se un prodotto non trova acquirenti, difficilmente può sopravvivere nel tempo. Se invece continua a essere richiesto, fino a generare una lista d’attesa, significa che esiste una fascia di pubblico disposta a riconoscerne il valore. È proprio questo, probabilmente, l’aspetto più interessante della vicenda. Al di là del clamore mediatico e delle inevitabili polemiche social, il cono della Mokambo Gelateria continua ad attirare curiosità e clienti, dimostrando come il successo commerciale di un’idea dipenda soprattutto dalla risposta del pubblico. E, almeno in questo caso, sembrano essere proprio i consumatori ad aver dato la risposta più convincente.