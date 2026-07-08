Wannabe non è soltanto la canzone simbolo delle Spice Girls: è un manifesto culturale che ha segnato un’intera generazione.

L’8 luglio 1996 cinque ragazze britanniche sconosciute al grande pubblico pubblicavano un singolo destinato a entrare nella storia della musica pop. A trent’anni di distanza, Wannabe non è soltanto la canzone simbolo delle Spice Girls: è un manifesto culturale che ha segnato un’intera generazione e ridefinito il concetto di girl band. Bastarono pochi secondi dell’ormai celebre “Yo, I’ll tell you what I want, what I really, really want” per conquistare le radio di tutto il mondo.

Il brano raggiunse la vetta delle classifiche in oltre 30 Paesi, diventando uno dei singoli d’esordio più venduti di sempre e aprendo la strada a quella che sarebbe stata una delle più grandi esplosioni del pop degli Anni ’90. Il successo di Wannabe, ricordato anche in un post social pubblicato da Gery Halliwell, continua ancora oggi: la canzone ha superato il miliardo di ascolti sulle piattaforme di streaming, confermandosi un classico capace di parlare anche alle nuove generazioni.

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Il trionfo del Girl Power e i 30 anni di Wannabe

Il segreto del successo non fu soltanto la melodia irresistibile. Wannabe portava con sé un messaggio allora innovativo per il pop mainstream: l’amicizia tra donne viene prima di qualsiasi relazione sentimentale. Il celebre verso “If you wanna be my lover, you gotta get with my friends” divenne il manifesto del cosiddetto Girl Power, slogan che le Spice Girls trasformarono in un fenomeno globale. Più che un semplice messaggio femminista, rappresentò un invito all’indipendenza, all’autostima e alla libertà di essere sé stesse. Un linguaggio semplice, diretto e accessibile che contribuì a rendere le cinque ragazze britanniche delle vere icone pop.

La storia delle Spice Girls

Le Spice Girls nacquero nel 1994 dopo un’audizione organizzata a Londra. Il gruppo era composto da Melanie Brown (Scary Spice), Melanie Chisholm (Sporty Spice), Emma Bunton (Baby Spice), Geri Halliwell (Ginger Spice) e Victoria Adams, poi Beckham (Posh Spice). L’album di debutto, Spice, pubblicato pochi mesi dopo Wannabe, vendette oltre 20 milioni di copie nel mondo. Seguirono altri due album, tour internazionali da tutto esaurito, merchandising, un film (Spice World) e un successo commerciale senza precedenti per una girl band.

Nel 1998 arrivò il primo colpo: Geri Halliwell lasciò il gruppo nel pieno della popolarità. Le altre quattro continuarono ancora per qualche anno, fino a quando nel dicembre 2000 le Spice Girls annunciarono una pausa a tempo indeterminato, che di fatto segnò la fine dell’avventura come gruppo stabile. Negli anni successivi ci sono state alcune reunion, tra cui il tour mondiale del 2007-2008, la memorabile esibizione alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra 2012 e il tour del 2019, al quale però Victoria Beckham scelse di non partecipare.

Che cosa fanno oggi le Spice Girls

Le cinque Spice Girls hanno intrapreso percorsi molto diversi dopo aver detto addio alla band. Victoria Beckham ha costruito una carriera solida nel mondo della moda. Il suo marchio è diventato un punto di riferimento del lusso internazionale e oggi è riconosciuta soprattutto come stilista e imprenditrice. Mel B alterna musica, televisione e attività di sensibilizzazione contro la violenza domestica. Mel C ha continuato con costanza la carriera musicale da solista, pubblicando album e portando avanti tournée internazionali, mantenendo un forte legame con il pubblico delle Spice Girls.

Emma Bunton si divide tra radio, televisione e musica: è una delle voci più amate dell’emittente britannica Heart FM e continua a partecipare a progetti legati al mondo dell’intrattenimento. Geri Halliwell-Horner, dopo una carriera solista, si dedica prevalentemente alla scrittura, a progetti televisivi e alle attività benefiche, oltre a essere spesso impegnata in eventi pubblici insieme al marito Christian Horner.

Reunion: i fan continuano a sperare di rivedere le Spice Girls insieme

L’anniversario dei trent’anni di Wannabe ci riporta inevitabilmente alle indiscrezioni su una possibile reunion, che ormai da anni si rincorrono. Negli ultimi mesi le componenti del gruppo hanno confermato di essere rimaste in contatto e di aver parlato di possibili celebrazioni per il trentennale. Tuttavia, al momento non esiste alcun tour ufficialmente annunciato e le stesse Mel B e Mel C hanno spiegato che un ritorno completo sul palco nel 2026 non è in programma, pur lasciando aperta la porta a future iniziative dedicate ai fan. Ma nonostante il tempo, le carriere individuali e i progetti personali, il mito si queste 5 reginette pop continua a vivere e con le sue 30 candeline Wannabe resta molto più di una hit estiva.