Chi è Lina Sastri? Età, biografia, carriera, vita privata e Instagram

Chi è Lina Sastri

Nome e Cognome: Lina Sastri (vero nome Pasqualina Sastri)

Data di nascita: 17 novembre 1950

Luogo di Nascita: Napoli

Età: 59 anni (quest’anno 60 anni)

Altezza: non disponibile

Peso: non disponibile

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: attrice e cantante

Tatuaggi: nessuno

Profilo Instagram: @lina_sastri_official

Sito Internet: linasatri.it

Biografia di Lina Sastri

Scopriamo qualcosa di più su chi è Lina Sastri, attraverso la sua biografia e la storia della sua famiglia. Vero nome Pasqualina Sastri, è nata a Napoli il 17 novembre 1950, tra poco quindi compirà 60 anni ed è del segno zodiacale dello Scorpione. La storia della sua famiglia è abbastanza complicata.

Lina è cresciuta nel quartiere Vicaria, in Via degli Zingari, e viene da una famiglia popolare. Ha un fratello. I suoi genitori hanno, come titolo di studio, la seconda elementare e non vollero farla iscrivere a scuola. Inoltre il padre non è stato presente e ha tradito spesso la moglie. Alla fine ha abbandonato la famiglia trasferendosi in Brasile. Qui ha conosciuto due donne dalle quali ha avuto altri due figli. Ancora oggi Lina non li ha mai visti e non sa che faccia abbiano. Il padre è morto in Brasile e non ha mai visto uno spettacolo della figlia. La madre Ninetta, invece, si è ammalata di Alzheimer.

All’età di 17 anni Lina Sastri ha deciso di lasciare Napoli e di trasferirsi a Roma. Qui si è innamorata del teatro e ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Da segnalare che da piccola avrebbe voluto farsi monaca, ma il teatro le ha fatto cambiare idea.

Lavoro e carriera di Lina Sastri

Lina Sastri è una famosissima attrice con una lunga carriera e ha lavorato con tantissimi attori di alto livello. Ma è stata anche cantante autrice e regista. Ha esordito al cinema con La bella Otero, mentre il primo ruolo importante è del 1977 con Il prefetto di ferro. Al cinema ha collaborato comn grandi artisti quali Nanni Moretti, Giuseppe Tornatore, Ricky Tognazzi e anche Woody Allen. Molto famosa è la sua interpretazione in Mi manda Picone di Nanni Loy. Ha lavorato anche in teatro collaborando con artisti di grandi calibro, quali ad esempio Eduardo De Filippo e Armando Pugliese. Di recente in TV ha recitato in varie fiction quali L’onore e il rispetto, Il bello delle donne…alcuni anni dopo e La vita promessa.

Lina si è affermata anche come cantante. Infatti nel 1992 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Femmene ‘e mare. E ha prestato la sua voce anche nel brano iniziale del film Li chiamarono…briganti! del 1999 in cui ha anche recitato. Nel 2002 si è esibita in un concerto a Yokohama, in Giappone. Da questa esibizione è stato prodotto l’album Live in Japan che contiene anche un brano interpretato in giapponese. Ha raccolto le più prestigiose e storiche canzoni napoletane del Novecento interpretate dal vivo in uno spettacolo del 2005 nell’album Concerto Napoletano. Insieme a Gigi D’Alessio e Peppe Barra nel 2000 ha inciso il brano Sole, Cielo e Mare. Il suo ultimo CD si intitola Reginella ed è stato registratio dal vivo nel 2008.

Lina Sastri col suo lavoro ha collezionato anche tanti prestigiosi premi. Ha vinto ad esempio il premio Curcio e ha conquistato David di Donatello e Nastri d’argento. Inoltre nel giugno 2011 è stata insignita del titolo di commendatore al merito dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Ed è stata testimonial a New York come Ambasciatrice Italiana del teatro.

La vita privata di Lina Sastri

Oltre la storia famigliare, ci sono altre notizie sulla vita privata di Lina Sastri. Oggi l’attrice e cantane è single, ma ha avuto anche storie importanti, tra cui un matrimonio.

Il suo primo fidanzato era un ragazzo che viveva con lei in un sottoscala di Roma, prima che Lina iniziasse ad avere successo. Ha raccontato che vivevano senza acqua calda. Successivamente è scoppiata la passione con il pittore e scultore Kocochinski. La stessa Lina lo ha definito l’incontro del destino:

Cantò una sua canzone: Com’è bello il mare. Lo conobbi così. Alessandro si mise a disegnare un Nettuno triste con un cavalluccio marino che ero io. Dopo sposò una donna meravigliosa che ha avuto accanto fino all’ultimo giorno di malattia. Era cieco, pieno di sofferenze. Andarsene, per lui, fu una liberazione.

Come detto, Lina Sastri ha avuto anche un matrimonio. All’età di 35 anni sposò un uomo argentino di nome Ruben. Ma il matrimonio durò solo sei mesi. Non ha mai avuto figli.

Lina Sastri su Instagram

Adesso che abbiamo conosciuto meglio chi è Lina Sastri, come possiamo seguirla sui social network? Prima di tutto il suo sito internet ufficiale in cui possiamo trovare tutto ciò che la riguarda. C’è il suo curriculum, i suoi lavori a teatro, in cinema e in TV, le sue canzoni e tutte le news che la riguardano per vari eventi e non solo. Non può poi mancare una folta gallery di splendide foto.

Il modo migliore per seguirla sui social è sicuramente attraverso il suo profilo Instagram che al momento non arriva ai 7 mila follower, ma sicurmente questo numero aumenterà.

Lei comunque è molto attiva su questo social, postando tantissime foto, soprattuto dei suoi lavori. E ultimamente condivide post riguardanti Ballando con le stelle.

Lina Sastri a Ballando con le stelle

Per l’edizione 2020 di Ballando con le stelle, tra i concorrenti è stata scelta anche Lina Sastri. Nel programma di Milly Carlucci la nota artista balla in coppia con Simone Di Pasquale. Sappiamo già che non avrà difficoltà in questa nuova avventura, poiché da giovanissima è stata ballerina.

L’edizione del programma sarebbe dovuta iniziare a fine marzo, ma con l’emergenza Covid è stato tutto rimandato. Quindi l’inizio è fissato per sabato 19 settembre in prima serata su Rai1.

