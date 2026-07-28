“Preparo il pranzo a mio marito”: è questa l’idea alla base del format che ha trasformato una semplice schiscetta casalinga in un fenomeno virale sui social. Claudia Landi, con i suoi pranzi preparati senza filtri e il suo stile spontaneo, ha conquistato migliaia di utenti tra ironia, commenti divertiti e grande curiosità.

“Preparo il pranzo a mio marito”, chi è Claudia Landi e perché è la regina della schiscetta?

Preparare ogni giorno il pranzo al marito è diventato per Claudia Landi un appuntamento capace di attirare l’attenzione di una grande community online. Nei suoi video, seguiti da migliaia di persone, la donna mostra la preparazione della classica schiscetta da portare al lavoro, senza seguire ricette elaborate né puntare alla perfezione estetica tipica dei contenuti food. Al contrario, il suo stile è fatto di gesti semplici, ingredienti presi direttamente dal frigorifero, dal freezer o dalla dispensa e combinazioni spesso sorprendenti: tutto finisce in un contenitore di plastica decorato con fiori rosa e bianchi.

Il format “Preparo il pranzo a mio marito” è diventato così un piccolo fenomeno del web, proprio perché lontano dai modelli patinati della cucina sui social. Claudia non si presenta come una chef né cerca di insegnare qualcosa: racconta semplicemente la sua quotidianità. “Vi porto nella mia quotidianità” si legge nella sua biografia Instagram, una frase che racchiude lo spirito dei suoi contenuti. Originaria di Palermo, 37 anni e madre di tre figli, nel 2024 si è trasferita a Domodossola per seguire il marito, lavoratore frontaliere in Svizzera. La sua pagina è nata quasi per gioco, mostrando la vita familiare, i momenti con i figli, le difficoltà e le piccole gioie di una mamma alle prese con la routine di tutti i giorni.

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Il successo di Claudia Landi nasce dall’ironia: la schiscetta diventa uno show social

A rendere popolare Claudia non sono tanto i piatti preparati, quanto il modo in cui vengono raccontati. Ogni video segue una sorta di copione ormai riconoscibile: la frase “Preparo il pranzo a mio marito”, l’elenco degli ingredienti e poi l’assemblaggio nella vaschetta. Pomodori, insalata, tonno con tutto il suo olio, pollo impanato, salsicce, pasta congelata o altri alimenti vengono sistemati senza troppa attenzione alla presentazione, diventando il punto di partenza per migliaia di commenti divertiti. La forza del fenomeno sta proprio nell’autoironia della protagonista, che ha imparato a giocare con le reazioni degli utenti. Mentre lei conclude spesso con un soddisfatto “voilà”, il pubblico si scatena con battute e osservazioni sul risultato finale e sul “povero marito”, diventato quasi un personaggio invisibile della serie. Tra i commenti più frequenti c’è chi scrive “Chi è qui per i commenti?”, perché ormai le reazioni degli utenti fanno parte integrante dello spettacolo.

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Claudia Landi, la “schiscetta” più discussa dei social conquista migliaia di utenti

Dietro il successo di “Preparo il pranzo a mio marito” c’è un meccanismo tipico dei social: la serialità. Gli utenti tornano perché conoscono già gli elementi del format e vogliono vedere una nuova puntata di una storia ormai familiare. Il contenitore con i fiori, gli ingredienti improbabili, il momento dell’assemblaggio e le reazioni del pubblico diventano una sequenza riconoscibile, quasi come accade con una serie televisiva.

Il fenomeno è arrivato anche in televisione, entrando nella classifica “Social Top Ten” di Propaganda Live. Claudia ha condiviso con entusiasmo il momento, ringraziando la sua community dopo la diffusione del video dedicato al suo riso basmati particolarmente cotto. Un successo nato senza strategie apparenti, ma costruito sulla spontaneità e sulla capacità di coinvolgere chi guarda. A conquistare gli utenti è soprattutto il contrasto con il mondo dei social, spesso dominato da immagini perfette e vite apparentemente impeccabili. Le schiscette di Claudia rappresentano l’esatto opposto: sono imperfette, casalinghe e proprio per questo riconoscibili. Il marito, destinatario di quei pranzi tanto discussi, è diventato una presenza simbolica del racconto, al centro delle battute degli utenti ma anche del gesto quotidiano di cura della moglie.

Il vero segreto del successo della pagina di Claudia Landi è la capacità di raccontare una quotidianità autentica, lontana dalla perfezione costruita dei social. In un mondo digitale dove spesso prevalgono immagini impeccabili e vite idealizzate, lei ha trasformato i gesti semplici della cucina di casa in un appuntamento capace di coinvolgere migliaia di persone. Così, una normale schiscetta preparata per il marito è diventata uno dei fenomeni social più curiosi, seguiti e commentati del momento.