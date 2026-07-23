Rosalia è considerata una delle artisti più influenti del panorama della musica mondiale, nota soprattutto per essere riuscita a rivoluzionare il flamenco unendolo a sonorità urban, elettroniche e reggaeton. La cantautrice spagnola è però finita al centro delle polemiche in Argentina dopo che ha condiviso su TikTok un video di Mia Khalifa. Ecco i dettagli di quanto accaduto.

Mondiali 2026, Mia Khalifa celebra la vittoria della Spagna, Rosalia condivide il video

I Mondiali di calcio 2026 si sono appena conclusi con la vittoria della Spagna che ha battuto in finale l’Argentina grazie a un goal al minuto 106 di Ferran Torres. Una vittoria meritata da parte delle Furie Rosse, con l’Albiceleste di Messi che ha fatto troppo poco per provare ad alzare il trofeo per la seconda volta consecutiva. Mia Khalifa ha voluto celebrare la vittoria della Spagna condividendo su TikTok un video nel quale prende bonariamente in giro la nazionale Argentina sulle note di una delle hit di Rosalia, ovvero “La Perla”, canzone usata come colonna sonora. Nel video Mia Khalifa scrive: “Così suona la vita ora che le perle sono state sconfitte“, alludendo al fatto che i giocatori dell’Albiceleste vengono proprio chiamati “perle” dai propri sostenitori. Rosalia ha condiviso su TikTok questo video ed è scoppiata la polemica.

Rosalia al centro di una bufera social in Argentina: c’entra un video di Mia Khalifa

Rosalia, come appena visto, ha condiviso su TikTok il video di Mia Khalifa nel quale prendeva in giro bonariamente l’Argentina, dopo la sconfitta in finale contro la Spagna. Il gesto della cantante però non è passato inosservato, con molti utenti che l’hanno accusata di aver anche lei preso in giro la Nazionale di Messi. Nel giro di pochissimo sono stati tantissimi i messaggi contro la cantante, tra insulti e critiche, con tanti che hanno addirittura minacciato di boicottare i concerti che Rosalia terrà a breve a Buenos Aires. A questo punto la stessa Rosalia è intervenuta, spiegando quanto accaduto.

Argentina, polemiche dopo il video condiviso da Rosalia: le scuse della cantante

Molti utenti argentini hanno accusato Rosalia di aver preso in giro la loro Nazionale, sconfitta in finale ai Mondiali dalla Spagna, dopo aver condiviso un video su TikTok di Mia Khalifa. Molti hanno addirittura minacciato di boicottare i quattro concerti che l’artista spagnola terrà prossimamente anzi, secondo il portale ElsieteTv, migliaia di persone avrebbero già restituito i biglietti. Rosalia ha deciso di intervenire con due storie su Instagram per spiegare quanto accaduto: “Me l’hanno condiviso perché suonava ‘La Perla’ e io non ho letto quello che c’era scritto, mamma mia. Perdonatemi. Ho solo amore per l’Argentina.” Rosalia si è quindi scusata, asserendo di non aver avuto alcuna intenzione di offendere gli Argentini ma di aver appunto condiviso il video solo perché la colonna sonora era la sua canzone.