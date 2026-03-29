Kiara Fina, protagonista di Amici 25, conquista subito l’attenzione grazie al suo talento. Ma chi è davvero? Scopriamo tutto sulle sue origini, genitori, età e sul percorso che l’ha portata nella celebre scuola.

L’ingresso di Kiara Fina ad Amici 25

Domenica 11 gennaio 2026, Kiara Fina ha preso il posto di Anna Iseppo dopo una sfida diretta. La ballerina si presenta con sicurezza e tecnica impeccabile: la sua prima esibizione sulla musica di Goreki convince subito per precisione, controllo e padronanza del movimento. Emanuel Lo non tarda a notare il suo talento, dichiarando di aver avuto un “colpo di fulmine” per la giovane artista, scegliendo di puntare su di lei. Kiara, dunque, entra non come promessa acerba, ma come una professionista già formata, pronta a confrontarsi con il mondo televisivo.

Formazione e carriera internazionale di Kiara Fina

Nata a Toronto, in Canada, Kiara inizia a studiare danza all’età di otto anni alla Vlad’s Dance Company. Crescendo, si specializza in diversi stili: contemporaneo, jazz, balletto, hip hop, ballo di coppia e danza acrobatica. Questo percorso le permette di collaborare con coreografi di fama mondiale come Teddy Forance, Mia Michaels, Liana Blackburn, Brian Nicholson e Talia Favia. La ballerina ha inoltre lavorato con il Cirque du Soleil nello spettacolo Twas the Night Before e ha partecipato a progetti video e concorsi di alto livello, vincendo premi come il Jump VIP, il Nuovo Breakout Artist e riconoscimenti ai The Dance Awards. Come dice Kiara stessa, il suo lavoro le ha insegnato a “raccontare storie attraverso il corpo”, dimostrando una maturità artistica sorprendente per la sua età.

Una sfida e un futuro da scrivere per Kiara Fina

Il percorso di Kiara nella scuola di Amici di Maria De Filippi rappresenta una doppia sfida: da un lato farsi notare in un contesto televisivo dove il talento deve diventare identità, dall’altro scoprire nuove possibilità di crescita lontano dall’esperienza già vissuta all’estero. Come sottolinea Emanuel Lo, Kiara entra “con tecnica, esperienza e determinazione”, pronta a mettere in gioco non solo le proprie capacità ma anche emozioni e vulnerabilità artistiche. Il suo cammino è appena iniziato, ma gli occhi del pubblico sono già puntati su di lei: una ballerina capace di trasformare ogni movimento in una storia.

Chi è Kiara Fina di Amici 25? Origini, genitori, età, fidanzato

Di Kiara si conoscono ancora pochi dettagli riguardo alla vita privata, ma il suo profilo Instagram (@kiarafina) conta già oltre 24.000 follower. La ballerina ha origini filippine e italiane e mantiene una certa riservatezza, condividendo principalmente contenuti legati alla danza. Tuttavia, è noto che Kiara sia fidanzata con Thomas Laurent, come si può vedere dal suo secondo profilo (@finakiaraa), dove mostra scatti più personali. La popolarità che Amici le sta dando è destinata a far crescere ulteriormente la sua presenza online e a far conoscere il suo talento a un pubblico più vasto.