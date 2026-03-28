Nicola Marchionni, ballerino di Amici 25, è uno dei talenti più promettenti della scuola. Scopriamo insieme chi è, dai suoi genitori alle origini, fino ad altezza ed età, per conoscere meglio il giovane artista che sta conquistando il pubblico.

Nicola Marchionni: il nuovo talento di Amici 25

Tra gli allievi di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5, spicca Nicola Marchionni, ballerino scelto dalla maestra Alessandra Celentano per far parte della sua squadra. Nato ad Ancona, nelle Marche, e di origini panamensi, Nicola ha 23 anni e un percorso artistico fuori dal comune. Non ha iniziato a danzare da bambino, come spesso accade, ma ha scoperto la sua passione all’età di 14 anni. Nonostante il debutto relativamente tardivo, ha rapidamente conquistato traguardi importanti, grazie anche alla guida del maestro Hannah Francis, che lo ha sostenuto nella vittoria di concorsi internazionali e nell’ottenimento di una prestigiosa borsa di studio.

Una formazione internazionale e traguardi di prestigio per Nicola Marchionni

Determinato a trasformare la danza in carriera, Nicola ha seguito una formazione rigorosa. Dal 2017 al 2021 ha studiato alla Elmhurst Ballet School di Birmingham, una delle più antiche e rinomate scuole di danza del Regno Unito. Nel corso degli anni ha partecipato a produzioni tra Europa e Stati Uniti, collaborando con compagnie come il Cleveland Ballet e il Ballet de Monterrey in Messico. Nel 2020 ha conquistato il Prix de Lausanne, uno dei concorsi più prestigiosi per giovani ballerini. Come sottolinea il padre: “Chi lo vede in televisione scopre un giovane artista, ma chi lo conosce da vicino sa che dietro ogni passo c’è un ragazzo che ha sempre osservato, ascoltato, capito“.

Nicola Marchionni, chi è il ballerino di Amici 25? Genitori, origini, altezza, età

Nicola è attivo su Instagram con il profilo @nicola.marchionni, seguito da circa 9.700 follower, dove mostra con orgoglio le bandiere italiana e panamense. Non ci sono tracce di una partner, mentre le foto con amici e familiari testimoniano i rapporti solidi e affettuosi. Cresciuto a Montegranaro, in provincia di Fermo, Nicola porta con sé l’orgoglio della famiglia, che segue la sua carriera con entusiasmo e sostegno. “Il suo talento nasce prima di tutto dalla sua umanità. Per lui la danza è un’occasione per crescere“, racconta il padre, evidenziando l’impegno e la dedizione del figlio.

All’interno della scuola di Amici 25, Nicola si distingue subito per tecnica, rigore e maturità artistica, diventando un elemento chiave della squadra di Celentano. Nonostante qualche critica costruttiva ricevuta dai giudici esterni, il ballerino continua a lavorare sui dettagli e a perfezionarsi. Come sottolinea la maestra: “La sua presenza alza il livello qualitativo della classe; Nicola rappresenta la coerenza assoluta con la mia visione artistica“.