Marco Bocci è un noto attore di cinema, teatro e Tv, nonché regista, sceneggiatore e autore. Vediamo insieme di conoscerlo meglio, è sposato? Ha figli?

Chi è Marco Bocci: età, moglie, figli, dove vive e altezza dell’attore

Marco Bocci è un noto attore italiano, molto amato dal pubblico. Nato il 4 agosto del 1978 a Marsciano, in provincia di Perugia, ha dunque quasi 48 anni ed è del segno zodiacale del Leone. Alto 1,78 metri, è cresciuto in Umbria, per poi trasferirsi a Roma per studiare recitazione presso il Conservatorio Teatrale di Arte Drammatica “La Scaletta“, per poi iniziare la sua carriera nel mondo del teatro. Della carriera di Bocci però parleremo a breve, ora soffermiamoci sulla sua vita privata. L’attore è sposato dal 5 luglio del 2014 con Laura Chiatti, anche lei nota attrice. Insieme hanno avuto due figli, Enea nato nel 2015 e Pablo nato nel 2016. Bocci, legatissimo alla sua terra d’origine, ha deciso proprio di restare a vivere con la sua famiglia in Umbria, hanno infatti una meravigliosa casa immersa nella natura.

Chi è Marco Bocci: la carriera

Come anticipato, la carriera nel mondo dello spettacolo per Marco Bocci è cominciata nel teatro, per poi proseguire al cinema e in televisione. Sul grande schermo ad esempio lo ricordiamo in “I cavalieri che fecero l’impresa” di Pupi Avati e “Los Borgia.” Il vero successo però arriva con le serie Tv. Dopo averlo visto in soap e fiction quali “Cuori rubati”, “Incantesimo 8”, “Graffio di tigre” e “Ho sposato uno sbirro”, eccolo nel ruolo del commissario Scialoja in “Romanzo Criminale – La serie”. Indimenticabile poi il ruolo del vicequestore Domenico Calcaterra nell’altrettanta serie Tv di successo “Squadra Antimafia – Palermo oggi.” Lo scorso anno, quindi nel 2025, prima la serie Tv “Alex Bravo – Poliziotto a modo suo”, poi Bocci è tornato a lavorare assieme alla moglie Laura Chiatti, nella mini serie “Se fossi te.”

Chi è Marco Bocci: la malattia

C’è stato un periodo molto difficile nella vita di Marco Bocci. Dobbiamo tornare al 2018, quando l’attore ha sofferto di encefalite erpetica, una sorta di herpes al cervello che gli ha causato importanti problemi di memoria. Problemi di cui, in realtà, soffre ancora oggi. A fine dicembre 2025, ecco cosa aveva detto ospite a “Domenica In”: “Una parte di memoria è tornata, l’altra è persa per sempre. Posso anche vedere un film cinque volte, senza sapere di averlo visto. All’inizio è stata dura, poi ho imparato a conviverci.”