Maria De Filippi ha condotto un nuovo appuntamento del talent e finalmente abbiamo il nome dell’eliminato. Chi è uscito nella quarta puntata di Amici 24 il 12 aprile 2025? Tutte le news.

Chiamamifaro eliminata da Amici 24

Chi è l’eliminato di oggi del talent? Questa è la domanda che tutti i fan dello show, almeno coloro che non hanno letto le anticipazioni, si stanno facendo da ormai tutta la serata.

L’appuntamento di questa sera è stato carico di tensioni ma anche di momenti molto divertenti. Non sono mancati, infatti, i guanti di sfida tra i professori o le performance che sono piaciute moltissimo al pubblico in studio e a casa. Basti pensare, per esempio, a quella di Trigno e Nicolò.

Ma chi è uscito nella quarta puntata di Amici 24 il 12 aprile 2025? Al ballottaggio finale, dopo le varie manche, sono andati Daniele, Chiamamifaro e Senza Cri. Il primo a salvarsi è stato il ballerino, il quale ha danzato sulle note di “Dicono di me“. Successivamente, Chiamamifaro ha eseguito “Leone” e Senza Cri “Grande muraglia“.

Le due allieve sono state mandate in casetta insieme ai loro compagni ed è qui che Maria De Filippi è intervenuta annunciando il nome dell’eliminato. Quindi, chi è uscito dalla quarta puntata di Amici 24 del 12 aprile 2025? La conduttrice ha fatto il nome di Chiamamifaro:

“Sono contenta di averti conosciuto. Non ho mai ricevuto una telefonata dei tuoi genitori, mai”.

La giovane concorrente è scoppiata in lacrime e i suoi compagni di percorso sono andati ad abbracciarla.