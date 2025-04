Trigno e Nicolò Filippucci hanno colpito ancora e hanno convinto il pubblico e i giudici con un nuovo duetto con la canzone “Notti magiche“. Ecco le parole di Amadeus.

Duetto tra Nicolò e Trigno

Continuano i duetti tra Trigno e Nicolò Filippucci anche nella puntata del Serale andata in onda questa sera, sabato 12 aprile 2025. La terza manche ha visto scendere in campo ancora una volta questa coppia molto amata dal pubblico.

Nel corso degli appuntamenti precedenti, infatti, li abbiamo visti scatenarsi a centro palco su una serie di emozionanti e acclamate canzoni. Possiamo, per esempio, citare “Overdose d’amore“, il cui video ha letteralmente fatto il giro del web.

TRIGNO NICOLÒ AVETE CUCINATO TUTTO QUANTO GRAZIE PER IL SERVIZIO #amici24 pic.twitter.com/w8oGDo5IRu — April 12, 2025

Questa sera tornano durante la terza manche per affrontare Jacopo Sol. A vincere sono stati proprio Trigno e Nicolò con “notti magiche” e prima di andare a sedersi hanno ricevuto i complimenti di Amadeus. Secondo il giudice, infatti, potrebbero provare a scrivere e incidere una canzone insieme perché arriverebbero molto alti nelle classifiche:

“Non è una cosa scontata, voi dovete fare una canzone insieme! Me ne avete fatto venire voglia”.

Seguiranno il consiglio? Alla fine, ad andare al ballottaggio sono stati Antonia, Chiamamifaro e Jacopo Sol anche se a rischio eliminazione è andata Angelica dopo aver cantato Please, Please, Please. A salvarsi per prima è stata Antonia con il brano Cade la pioggia.