Conosciuta al mondo dello spettacolo come modella e concorrente a Miss Italia, è stata ballerina di Colorado, conduttrice su SportItalia ed ex di Simone Rugiati, conosciamo meglio chi è Ahlam El Brinis, la sua età e origini, l’altezza, il fidanzato, la carriera e dove seguirla su Instagram.

Ahlam El Brinis età, altezza e origini

Quanti anni ha Ahlam El Brinis e qual è la sua altezza? La modella dovrebbe essere nata nel 1996 (non conosciamo la data di nascita e segno zodiacale preciso) a Padova. Le sue origini sono marocchine e ha portato la sua bellezza multiculturale sulle passerelle. E ancora pare sia alta all’incirca 1 metro e 74/75 centimetri.

Stando alla sua biografia sappiamo che ha un fratello più piccolo di lei. Mentre invece per quanto riguarda il percorso di studi dovrebbe aver frequentato il Liceo Linguistico.

Dove vive Ahlam El Brinis? Attualmente sembrerebbe che la modella sia in pianta stabile a Londra, almeno stando alla sua biografia di Instagram. Mentre da Facebook apprendiamo che vive a Milano. Quindi potrebbe essere che sia costantemente in viaggio tra Italia e Inghilterra per lavoro.

Vita privata

Chi è il fidanzato di Ahlam El Brinis? Non si conosce granché della sua vita privata e dal suo account social sembrerebbe essere single. Ma sappiamo che non è di certo nuova al mondo del gossip.

La modella è finita sotto ai riflettori per la relazione con l’ex Simone Rugiati, noto chef.

Dove seguire Ahlam El Brinis: Instagram e social

Sui social Ahlam è presente e molto attiva. Ha un account Instagram, ma possiamo trovarla anche su Facebook.

La modella ha un profilo estremamente curato, dove riporta non solo scatti tratti da viaggi, ma anche shooting fotografici, collaborazioni e momenti lavorativi. Tra le foto più in evidenza la sua presenza alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2023.

Carriera

Per quanto riguarda invece la carriera di Ahlam sappiamo che nasce come modella e nel 2015 ha preso parte a Miss Italia. In seguito si è fata largo nel mondo dello spettacolo come ballerina a Colorado e conduttrice di Sport Italia, nei programmi dedicati al calciomercato.

È tornata a far parlare di sé nel 2025 perché annunciata come concorrente de L’Isola dei Famosi.

Miss Italia

Nel 2015 Ahlam El Brinis ha partecipato a Miss Italia (edizione vinta da Alice Sabatini), dopo essere stata Miss Schio.

Al concorso di bellezza si è presentata come Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia.

Colorado

Prima di vederla a L’Isola dei Famosi, Ahlam è stata anche nel cast delle vallette di Colorado.

SportItalia

Appassionata di sport e calcio, nella carriera di Ahlam El Brinis c’è anche la presenza nel cast di SportItalia TV.

Ahlam El Brinis Isola dei Famosi

Ad anticipare l’arrivo di Ahlam El Brinis a L’Isola dei Famosi è stato il giornalista Gabriele Parpiglia.

La modella peraltro è stata annunciata così come altri protagonisti, tra cui Jey Lillo e i gemelli Fabrizio e Valerio Salvatori (fonte Parpiglia).

Chi è la conduttrice L’Isola dei Famosi? Mentre gli opinionisti e l’inviato? Questa edizione vede alla conduzione Veronica Gentili, con la presenza di Simona Ventura come opinionista e in collegamento dall’Honduras, Pierpaolo Pretelli.

Naufraghi Isola dei Famosi 2025

Dal 7 maggio 2025 L’Isola dei Famosi ha fatto il suo ritorno su Canale 5. Chi sono i naufraghi di questa edizione? Tra eliminazioni, ritiri e nuovi ingressi, vediamo da chi è composto il cast quest’anno:

Ahlam El Brinis, Alessia Fabiani, Angelo Famao (RITIRATO), Antonella Mosetti (RITIRATA), Camila Giorgi (RITIRATA), Carly Tommasini, Chiara Balistreri, Cristina Plevani, Dino Giarrusso, Fabrizio e Valerio Salvatori, Ibiza Altea (ELIMINATA PRIMA DELL’INGRESSO), Jey Lillo e Leonardo Brum (RITIRATO).

E ancora nella lista dei naufraghi vediamo: Loredana Cannata, Lorenzo Tano (ELIMINATO), Mario Adinolfi, Mirko Frezza, Nunzio Stancampiano (RITIRATO), Omar Fantini, Paolo Vallesi, Patrizia Rossetti, Samuele Bragelli – Spadino (RITIRATO) e Teresanna Pugliese.

Il percorso di Ahlam El Brinis Isola dei Famosi

Nel seguente paragrafo invece ci concentreremo sul percorso in Honduras di Ahlam, riportando i fatti salienti che la coinvolgono nel corso della settimana.

