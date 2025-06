Nella giornata di oggi è stato annunciato un duetto che nessuno si sarebbe aspettato: quello tra Andrea Bocelli e Jannik Sinner. Ecco che cosa sappiamo.

Il nuovo duetto di Andrea Bocelli

Andrea Bocelli è un cantante italiano amato in tutto mondo per le sue doti e ha duettato con professionisti provenienti da ogni parte del globo. Tra i brani più iconici per esempio possiamo citare Vivo per lei, che ha cantato insieme a Giorgia per la prima volta dal vivo proprio lo scorso anno.

Non sono mancati anche duetti molto più simpatici e ironici in compagnia di Simona Ventura sulle note di Con te partirò. Nella giornata di oggi, invece, è stata diffusa una notizia che ha colto tutti di sorpresa perché Bocelli ha annunciato il duetto con un personaggio non famoso per la sua voce.

Tramite il suo profilo Instagram ha infatti informato il mondo che ha inciso una canzone con il tennista Jannik Sinner! Nella descrizione del post si legge: “Nelle nostre vite ci saranno molte prime volte. Tutto ciò che devi fare è essere te stesso“. La canzone uscirà domani, 20 giugno 2025, e si intitola Polvere e Gloria.

Il video mostra alcune immagini di Sinner da bambino le quali vengono alternate da riprese di Andrea Bocelli e il tennista insieme mentre guardano l’orizzonte o suonano il pianoforte. La curiosità è davvero tanta e verrà soddisfatta a partire dalla mezzanotte del 20 giugno. Centinaia di fan hanno commentato tutto ciò con grande sorpresa e anche l’account di EuroSport Italia ha chiesto divertito: “Qualcuno ha il numero di Carlo Conti?“.

Per scoprire come sarà la loro canzone non ci resta che aspettare solamente alcune ore ancora.