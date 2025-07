Gianluigi Nuzzi è stato scelto come conduttore per la prossima edizione di Pomeriggio Cinque. Ecco i dettagli

Abbiamo finalmente il nome del nuovo conduttore di Pomeriggio Cinque dopo l’addio di Myrta Merlino al programma. Ecco chi sarà.

Il nuovo conduttore di Pomeriggio Cinque

Qualche settimana fa, Myrta Merlino aveva salutato il pubblico di Pomeriggio Cinque con molta commozione. Le sue parole hanno subito fatto pensare che non sarebbe tornata nella prossima stagione televisiva e qui di seguito ve ne lasciamo un estratto:

“Allora amici siamo arrivati alla fine di questo percorso, siamo partiti il 2 di settembre. Un anno intensissimo e pazzesco. Vissuto insieme. Siamo arrivati. In questo studio con noi tanti amici e ospiti che ci hanno regalato pezzi di vita vera. Abbiamo provato a riassumerli in tre minuti.

Siamo giunti alla fine di questa intensa stagione. […] E poi ci siete voi, il pubblico, la cosa essenziale che ci seguite, sostenete e non mollate mai. Quindi a voi devo il grazie più grande e mi sono pure un po’ commossa”.

Ieri sera sono stati presentati i palinsesti Mediaset per il 2025/2026 e abbiamo avuto la conferma che Myrta Merlino non tornerà a Pomeriggio Cinque. Stando a quanto rivelato dallo stesso Piersilvio Berlusconi, il nuovo conduttore sarà Gianluigi Nuzzi e il format subirà alcune variazioni non ancora ben precisate.

Nella sua carriera televisiva Nuzzi ha condotto varie trasmissioni su Rete 4, come per esempio Quarto Grado e Segreti e delitti. Dal 2023 è stato opinionista di Pomeriggio 5 mentre adesso assumerà il ruolo di volto principale all’interno di questo contenitore pomeridiano.

Al momento non abbiamo altri dettagli in merito ma, come aggiunge anche Davide Maggio, non si esclude la presenza di una figura femminile. Non appena avremo maggiori informazioni vi terremo aggiornati.