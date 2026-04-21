Luciana Littizzetto è uno dei volti più amati del mondo della televisione. La comica torinese, nel corso degli anni, con la sua ironia è riuscita a conquistare il pubblico italiano. Si parla poco della sua vita privata, in particolare di Jordan e Vanessa, ovvero i suoi figli, presi in affido quando erano piccoli. Oggi sono entrambi adulti, ecco cosa fanno nella vita.

Luciana Littizzetto, i figli sono cresciuti: cosa fanno oggi Jordan e Vanessa

Erano solo due bambini quando Jordan e Vanessa sono entrati nella vita di Luciana Littizzetto. La comica torinese ha parlato proprio di loro in una lunga e toccante intervista al Corriere della Sera. Luciana descrive Jordan e Vanessa, che sono stati presi in affido da lei e dall’ex compagno Davide Graziano quando erano appunto dei bambini, come una delle sue più grandi “imprese”: “Quando sono arrivati a casa, Vanessa e Jordan avevano 11 e 9 anni. Oggi ne hanno 31 e quasi 29. Lei è social media manager e lui lavora nelle produzioni cinematografiche.” Nel 2022 ricordiamo che Luciana Littizzetto, da single, ha accolto una terza figlia in affido, dalla Bielorussia, di nome Svetlana.

Luciana Littizzetto: “I miei figli non mi chiamano mamma, ma ora vogliono il mio cognome”

Vanessa e Jordan erano due bambini quando sono stati presi in affido da Luciana Littizzetto e l’ex compagno Davide Graziano. Nel corso dell’intervista per il Corriere della Sera, la comica torinese ha parlato del rapporto che ha oggi con loro due, che non la chiamano mamma ma… “Oggi mi sento più alla loro altezza, il confronto è sullo stesso piano. Cerco di non essere sfinente, non sempre ci riesco. Se ora mi chiamano mamma? No, per loro resto ‘Lu’. Ma hanno espresso il desiderio di avere il mio cognome. Stiamo aspettando che la burocrazia faccia il suo corso.”

Luciana Littizzetto: le dolci parole sui genitori

Luciana Littizzetto nel corso dell’intervista ha speso anche dolcissime parole per i suoi genitori. Su sua mamma ha detto: “Non è una da entusiasmi fortissimi. Quando le abbiamo organizzato la festa a sorpresa dei 93 anni, oltre a lamentarsi con me perché eravamo in ritardo, ha protestato quando i nostri parenti sono sbucati fuori dalla tavernetta gridando: sorpresa! ‘Se lo sapevo, non venivo’. Ci ha gelati.” Un aneddoto davvero divertente, che ha fatto capire tutta la vivacità, nonostante l’età, della mamma di Luciana. Sul compianto papà invece il volto di “Che Tempo Che Fa“ ha detto: “Era molto più riservato, tranquillo. Faceva l’operaio alla Fiat nella catena di montaggio, però era talmente lento che si stressava.” Luciana ha raccontato che fu poi sua madre a convincerlo a venire a Torino da Bosconero, per poi aprire insieme una latteria.