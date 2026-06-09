Torna Temptation Island e, come ogni estate, si riaccendono dinamiche sentimentali che conquistano il pubblico. Sono state presentate le prime coppie di questa nuova edizione e sicuramente ne vedremo delle belle.

Temptation Island, le coppie: Gabriele e Sara tra sospetti e gelosie

Temptation Island, “viaggio nei sentimenti” condotto da Filippo Bisciglia è pronto a riportare in prima serata tradimenti sospetti, gelosie e confronti infuocati. Al momento sono state svelate soltanto le prime due coppie ufficiali, ma il cast è ancora in fase di completamento e le aspettative del pubblico sono già altissime. I social, come sempre, hanno anticipato il giudizio del pubblico televisivo, trasformando i video di presentazione in veri e propri casi virali. Tra accuse, confessioni e battibecchi, le nuove coppie sembrano già perfettamente in linea con la tradizione del programma: emozioni forti, incomprensioni e decisioni spesso impulsive.

La prima coppia ufficiale è formata da Gabriele e Sara, insieme da sei anni e mezzo e conviventi da due. È proprio lui ad aver scritto al programma, convinto che la fidanzata possa averlo tradito dopo aver scoperto alcune chat sospette sul suo telefono. Sara respinge con forza le accuse e ribalta la narrazione, sostenendo che il compagno sia eccessivamente possessivo e che il loro rapporto sia soffocato da una gelosia costante. La giovane parla infatti di una “bolla di vetro” in cui si sentirebbe intrappolata, motivo per cui in passato avrebbe già interrotto la relazione. Il loro video di presentazione ha rapidamente fatto il giro dei social: mentre Gabriele racconta sacrifici economici e attenzioni verso la compagna, Sara lo interrompe con una frase diventata subito virale: “Stai parlando di cose materiali”. Un confronto diretto che lascia intuire un percorso tutt’altro che semplice all’interno del villaggio.

Temptation Island, le coppie: Francesca e Danilo tra chat sospette e controllo

La seconda coppia è composta da Francesca e Danilo, legati da quattro anni ma messi alla prova da una presunta infedeltà emersa tramite chat su un’app di incontri. A raccontare l’episodio è Francesca, che sostiene di essere stata contattata da una ragazza in possesso di screenshot compromettenti. Danilo si difende parlando di prove false e persino di manipolazioni digitali, ma la sua versione convince poco la compagna. Nel frattempo, Francesca ammette di aver sviluppato un controllo costante nei confronti del fidanzato, arrivando a monitorare i suoi social e ricordare a memoria i suoi contatti Instagram. Una relazione segnata da sfiducia reciproca: lui si sente “in gabbia”, lei non riesce a lasciarsi andare. Un equilibrio precario destinato, con ogni probabilità, a esplodere durante i falò di confronto.

La nuova stagione di Temptation Island partirà ufficialmente mercoledì 24 giugno in prima serata su Canale 5. Il programma sarà articolato in sei puntate, con le prime tre previste al mercoledì e le successive spostate al lunedì sera.

Alla guida resta Filippo Bisciglia, ormai volto simbolo del reality, pronto ancora una volta a mediare tra lacrime, dubbi e scelte improvvise. La location sarà nuovamente il Calalandrusa Beach & Nature Resort in Calabria, scenario ormai consolidato delle dinamiche del programma.

Tra nuove coppie e tensioni già esplose prima ancora dell’inizio, l’edizione 2026 promette di non deludere le aspettative degli appassionati.