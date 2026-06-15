Tra le coppie scelte per la nuova edizione di Temptation Island ci sono anche Giovanni e Sabrina.

La produzione di Temptation Island sta presentando tutte le coppie che prenderanno parte a questa nuova edizione, che inizierà il 24 giugno. Tra queste ci sono anche Giovanni e Sabrina, fidanzati da sei anni e pronti per il loro viaggio nei sentimenti.

Chi sono Giovanni e Sabrina: tutto sulla coppia di Temptation Island

Il cast di Temptation Island 2026 continua a prendere forma in vista della partenza del programma, prevista per il 24 giugno su Canale 5. Tra le coppie ufficializzate dalla produzione ci sono anche Giovanni Grazioso e Sabrina Soussi, fidanzati da sei anni e protagonisti di una relazione che sta attraversando un momento particolarmente delicato.

A scrivere al programma è stato Giovanni, 30 anni, venditore ambulante di Catania, deciso a trovare risposte su una crisi che da tempo mette in discussione il futuro della coppia. Nel video di presentazione, il giovane ha raccontato di percepire un forte cambiamento nell’atteggiamento della compagna, che negli ultimi mesi avrebbe mostrato sempre più distanza e freddezza. Secondo il suo racconto, Sabrina avrebbe chiesto più volte una pausa e si sarebbe progressivamente allontanata anche nella quotidianità. Una situazione che ha alimentato dubbi e sospetti, portandolo a temere che dietro questo comportamento possa esserci qualcosa di più.

La risposta di Sabrina non ha fatto altro che aumentare l’interesse attorno alla coppia. La giovane ha infatti ammesso di vivere un periodo di forte confusione sentimentale e di non essere più certa dei sentimenti che prova nei confronti del fidanzato. Nel corso della presentazione, Sabrina ha rivelato di aver avuto una “distrazione” con un’altra persona nell’ultimo anno, un episodio che l’ha spinta a interrogarsi sulla solidità della relazione e sul proprio futuro. Pur senza entrare nei dettagli, la confessione ha evidenziato come la coppia stia affrontando una fase di profonda crisi. Proprio per questo motivo entrambi hanno deciso di mettersi alla prova nel reality condotto da Filippo Bisciglia, nella speranza di comprendere se il loro amore possa avere ancora un futuro oppure se sia arrivato il momento di separarsi definitivamente.

Temptation Island: Giovanni e Sabrina tra le coppie più attese

Giovanni e Sabrina si aggiungono alle altre coppie già confermate per questa edizione, che promette fin dalle prime puntate confronti intensi e momenti di forte tensione emotiva. Il percorso all’interno del villaggio durerà 21 giorni e metterà i due fidanzati di fronte a tentazioni, dubbi e verità difficili da affrontare.

Le coppie vivranno momenti di grande confusione, ma il viaggio nei sentimenti serve proprio a mettersi in gioco, nella speranza di trovare una soluzione che possa salvare la relazione, oppure mettere un punto definitivo. Solo al termine dell’esperienza potranno decidere se uscire insieme, rafforzando il loro legame, oppure prendere strade diverse e chiudere una storia durata sei anni.