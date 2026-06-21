Tra le coppie ufficiali della nuova edizione di “Temptation Island” ci sono Sara e Gabriele: ecco chi sono

Ci siamo, il prossimo 24 di giugno partirà ufficialmente la nuova edizione di “Temptation Island“, il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia e in onda su Canale 5. Come in ogni edizione, le coppie si metteranno in gioco per testare il proprio amore: resteranno insieme o si lasceranno? I fan sono in attesa dell’inizio, intanto andiamo a conoscere meglio quella che è stata la prima coppia annunciata ufficialmente qualche settimana fa, ovvero quella formata da Sara e Gabriele.

Temptation Island 2026: si parte il 24 giugno

Mercoledì 24 giugno 2026, in prima serata su Canale 5, comincerà ufficialmente la nuova edizione di “Temptation Island”, con al timone Filippo Bisciglia. Come sempre avremo diverse coppie che verranno divise, i maschi da una parte, le femmine dall’altra. E poi 26 single, 13 tentatori e 13 tentatrici, che cercheranno di far dubitare i fidanzati e le fidanzate sulla rispettiva relazione. In tutto le puntate dovrebbero essere 6. Chi resterà insieme? Chi si lascerà? In attesa di scoprirlo andiamo a conoscere una delle coppie partecipanti al reality dei sentimenti, Sara e Gabriele.

Chi sono Gabriele e Sara: tutto sulla coppia di Temptation Island 2026

Gabriele e Sara sono stati la prima coppia ufficializzata, qualche settimana fa, della nuova edizione di “Temptation Island.” Tra dubbi, gelosie e momenti altalenanti, i due giovani hanno deciso di provare a mettere in discussione la propria relazione partecipando al reality. Gabriele ha 25 anni ed è stato proprio lui ha scrivere al programma Mediaset, convinto che la sua relazione con Sara, che dura da circa 6 anni, sia in una fase di profonda crisi. Da due anni convivono ma, già solo vedendo la loro clip di presentazione, si può percepire una certa tensione. Supereranno la prova tentatori/tentatrici? La loro storia è giunta al capolinea?

Temptation Island 2026, Gabriele: “Sara mi ha preso e lasciato quante volte voleva…”

Nella clip di presentazione si evince, come detto, una certa tensione tra Sara e Gabriele, la prima coppia annunciata di “Temptation Island“. Ecco le parole del 25enne: “Sono innamoratissimo, ma lei mi ha preso e lasciato quante volte voleva. Ho trovato delle chat su suo telefono, lei nega tutto, ma io ho la convinzione sicura che lei mi abbia tradito.” Subito è arrivata la replica da parte di Sara: “Lui vuole tenermi tutta per sé, nella sua bolla di vetro, ed è per questo che arrivo sempre a lasciarlo.” Gabriele ha ripreso la parola asserendo che: “Per questa storia ho dato veramente tanto, a partire dalle cose più futili: dai viaggi alle cene nei posti stellati.” A questo punto lei lo ha interrotto bruscamente: “Posso fermarti prima che continua a imbarazzarti da solo? Stai parlando di cose materiali.” Il fidanzato ha provato a difendersi così: “Quante volte di dico ‘amore quanto sei bella?’ Dì la verità”. Sara ha però mostrato di avere un carattere da vendere: “Che sono bella me lo dico anche da sola.” Come andrà a finire?