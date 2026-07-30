Chiara Appendino protagonista di Novella Politica, la rubrica del direttore Luca Burini su Novella 2000. Nell’intervista parla della premier, della proposta di una millionaire tax, delle elezioni del 2027 e del futuro del Movimento 5 Stelle. E lancia un messaggio alle ragazze, invitandole ad avere il coraggio di mettersi sempre in gioco.

Chiara Appendino è la protagonista di Novella Politica, la rubrica del direttore Luca Burini su Novella 2000. Nell’intervista affronta i principali temi dell’attualità politica.

Commenta il ruolo di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi e sostiene che avere una donna alla guida del Paese rappresenti un fatto importante. Aggiunge però che questa condizione può trasformarsi in uno scudo, rendendo più accettabili politiche che, se fossero state adottate da un uomo, verrebbero considerate apertamente maschiliste.

Nel corso del colloquio parla anche della proposta di una millionaire tax per finanziare la sanità pubblica. Ribadisce il no a un’alleanza con Matteo Renzi e guarda alle elezioni del 2027. Infine invita gli italiani a diventare «patrioti della Costituzione» per difendere i diritti, promuovere le pari opportunità e combattere la rassegnazione.

Il messaggio alle ragazze di Chiara Appendino

Alle ragazze lancia un messaggio chiaro. Le invita ad avere il coraggio di mettersi in gioco anche quando non si sentono del tutto pronte. Aspettare il momento perfetto, spiega, significa spesso non partire mai.

Le sconfitte e la voglia di continuare

Chiara Appendino riflette anche sulle sconfitte. Racconta di aver imparato molto dai momenti difficili. In politica, come nel tennis, è proprio quando si è sotto che si decide se arrendersi o continuare a lottare. Lei, conclude, non ha alcuna intenzione di mollare.

L’intervista completa a Chiara Appendino è su Novella 2000 in edicola e in digitale.

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