Non è tardata ad arrivare la reazione di Alfonso D’Apice alle accuse della madre della fidanzata Chiara Cainelli, smettendo di seguirla su Instagram. Rossy Rodriguez lo accusa di aver allontanato Chiara dalla famiglia e di gestire la sua vita. I rapporti tra i tre sembrano sempre più tesi, senza segni di riconciliazione.

La reazione di Alfonso D’Apice

La tensione tra Alfonso D’Apice e Rossy Rodriguez, madre della sua fidanzata Chiara Cainelli, è ormai alle stelle. Il giovane, noto al pubblico per la sua storia d’amore con l’ex concorrente del Grande Fratello, ha deciso di rispondere alle dure accuse con un gesto silenzioso ma eloquente: ha smesso di seguire la signora Rossy su Instagram. Una scelta che molti fan hanno interpretato come la sua personale reazione alla situazione.

Tutto ha avuto inizio quando Rossy Rodriguez ha espresso pubblicamente il suo disappunto nei confronti di Alfonso, accusandolo di aver allontanato Chiara dalla sua famiglia. Il primo sfogo è arrivato tramite un commento su Facebook, dove Rossy ha scritto: “Non ho potuto abbracciare mia figlia da quando è uscita dal GF. Il 20 giugno era il mio compleanno e Chiara ha postato una foto con la mamma di lui, ignorando completamente me”. Parole amare che hanno subito fatto il giro del web, scatenando una marea di reazioni tra fan e curiosi.

La mamma dell’ex gieffina è poi tornata alla carica con nuovi commenti sarcastici, prendendo di mira lo stile di vita della coppia: “Cosa si fa con la bellezza? È ora di lavorare”, ha scritto rispondendo a un utente che lodava Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice. Secondo la donna, i due giovani sarebbero troppo immersi nei social e lontani dalla realtà quotidiana.

Mentre Chiara Cainelli ha preferito non commentare pubblicamente, Alfonso ha scelto una via indiretta ma significativa per far comprendere il proprio disagio. Il gesto dell’unfollow su Instagram, infatti, non è passato inosservato e segna un ulteriore passo nella frattura familiare. Almeno da quel che sembra.

È bene precisare che anche Rossy aveva già smesso di seguire Alfonso D’Apice dopo la fine del reality show, a conferma di una situazione che sembra ormai piuttosto compromessa.