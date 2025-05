Chiara Ferragni ha annunciato la chiusura del negozio di Roma, come parte di un restyling della Fenice Srl, società che gestisce il Chiara Ferragni Brand.

Chiude lo store di Roma di Chiara Ferragni, che annuncia il restyling di Fenice Srl

Chiara Ferragni ha annunciato un importante restyling per Fenice S.r.l., la società che detiene e gestisce il Chiara Ferragni Brand. La nuova fase dell’azienda, comunicata ufficialmente attraverso una nota stampa, prevede una razionalizzazione delle attività e un cambio di strategia, anche sul fronte retail.

Uno dei passaggi più significativi, come riporta anche da Il Fatto Quotidiano, riguarda la chiusura del negozio di Roma, situato in via del Babuino. Lo store era stato inaugurato come flagship del marchio, ma oggi è incluso in un piano più ampio di ottimizzazione delle risorse.

“Nel quadro di una più efficiente allocazione delle risorse, Fenice S.r.l. ha deciso di intraprendere una razionalizzazione delle sue attività, che include, tra le altre cose, la chiusura del punto vendita di Roma e la liquidazione di Fenice Retail S.r.l.“.

Fenice Retail S.r.l. è una porzione minore dell’attività di Ferragni. La liquidazione di questo ramo arriva dopo un anno particolarmente complesso per l’imprenditrice digitale, anche a causa del caso Balocco, che ha avuto ampie ripercussioni sul brand e sulla sua immagine pubblica.

Proprio lo store romano, in quel periodo, era stato vittima di atti vandalici, diventando simbolo delle difficoltà attraversate. Ma questa non è la prima chiusura per il Chiara Ferragni Brand.

Nel 2024 era stato chiuso anche il negozio di Milano, a due passi da Corso Como, un altro punto strategico. Le nuove strategie annunciate da Fenice S.r.l. puntano ad un modello più semplice e flessibile, orientato maggiormente all’e-commerce e all’ottimizzazione della vendita offline.

La decisione segna un momento di transizione aziendale importante, con l’obiettivo dichiarato di rendere più efficiente la gestione del brand. Resta da capire se seguiranno altre mosse simili e se il restyling sarà accompagnato da nuovi progetti creativi e imprenditoriali.