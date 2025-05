Poco fa è stato rilasciato il videoclip della nuova canzone di Mida e Michele Bravi, dal titolo Popolare. Al video hanno partecipato numerosissimi volti noti della musica, della TV, del cinema e dei social, da Fiorella Mannoia, a Carlo Conti, a Cristina D’Avena, a Valeria Angione.

L’affollato videoclip di Popolare di Michele Bravi e Mida

È appena uscito il videoclip ufficiale di Popolare, il nuovo brano di Mida e Michele Bravi. Sta già facendo parlare di sé, soprattutto per l’incredibile numero di volti noti del mondo dello spettacolo, della musica, della televisione e dei social che hanno preso parte al progetto.

Molti di loro si erano già prestati per la promozione sui social della canzone. Poi ce li siamo ritrovati tutti insieme nel video, rapiti dalla musica, tra un passo di danza improvvisato e l’altro.

Michele Bravi aveva anticipato che il nuovo brano era nato durante il Mardi Gras di New Orleans, ossia l’ultimo giorno del Carnevale. Sui social, giusto tre giorni fa, spiegava:

“New Orleans è una città di musica e magia, suono e ricerca spirituale. Dentro questa canzone ci sono quei colori, quel folklore, l’esperienza così carnale della musica, il voodoo, il calore così vivido e palpabile delle strade della Louisiana e la necessità di celebrare e unirsi come comunità.”

Ed effettivamente il videoclip di Popolare ha incarnato proprio questa unione e senso di comunità, tramite la partecipazione straordinaria di personalità celebri che hanno voluto sostenere e impreziosire l’iniziativa.

Nel video compaiono star italiane amatissime. Parliamo di Fiorella Mannoia, Gerry Scotti, Chiara Ferragni, Simona Ventura, Maria Grazia Cucinotta, Cristina D’Avena, Giulia Stabile, Lillo, Cristiano Malgioglio, Vanessa Incontrada, Concita De Gregorio, Massimo Lopez, Tommaso Cassissa, Enzo Miccio, Giulia Salemi, Priestess, e Drusilla Foer.

E poi ancora Valeria Angione, Pierluca Mariti, Angelo Madonia, Ilenia Pastorelli, Tormento, Debora Villa, Gabibbo. E Giulia Penna, Francesco Cicconetti, Massimo Lopez, Danilo Bertazzi, Filippo Bisciglia, Edoardo Prati, Eugenio In Via Di Gioia, Carlo Conti. Ma non sono ancora tutti!

L’elenco completo dei partecipanti è disponibile nei crediti del video di Popolare. Un dettaglio importante questo, vista la lunghissima lista di ospiti, che testimonia il grande entusiasmo e il sostegno ricevuto da parte di tanti protagonisti del panorama culturale italiano.

Popolare si presenta così come un vero evento pop, capace di unire generazioni e mondi diversi in nome della musica e della condivisione. Il brano potrebbe diventare uno dei tormentoni più iconici dell’estate 2025.