NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Marzo 2023

Chiara Ferragni

Mare Fuori conquista anche Chiara Ferragni

In queste ultime settimane sul web non si parla d’altro che di Chiara Ferragni e della presunta crisi che l’influencer starebbe vivendo con Fedez. Numerose come sappiamo sono le indiscrezioni emerse, che tuttavia non sono mai state confermate da parte della coppia, che al contrario sembrerebbe essere più unita che mai. Solo nella giornata di ieri abbiamo beccato i Ferragnez mentre si godevano una giornata in relax in Val Brembana, lontani dal caos milanese. Il rapper e l’influencer infatti sono stati ospiti dell’Agriturismo Ferdy a Lenna, nella provincia di Bergamo, insieme ai loro figli Leone e Vittoria. Nessuna crisi dunque per Chiara e Federico, che nonostante di recente non si stiano mostrando insieme sui social, sembrerebbero essere ancora affiati e innamorati.

Nel mentre ieri sera è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Di ritorno dalla gita in Val Brembana infatti, Chiara Ferragni si è concessa un po’ di tempo per sé, e comodamente dal divano di casa si è mostrata sui social mentre guardava Mare Fuori. Ma non solo. L’imprenditrice digitale ha anche ammesso di essere una grande fan della serie, che in queste settimane sta conquistando l’Europa intera. Lo show, giunto alla sua terza stagione, sta infatti spopolando, ottenendo un successo senza precedenti. Il pubblico nel mentre attende già con ansia i nuovi episodi della serie, che arriveranno prossimamente. La Ferragni così proprio su Instagram ha affermato:

“Sono l’unica che ha iniziato Mare Fuori da due settimane e che lo ama?”.

Pare dunque che Mare Fuori abbia conquistato anche Chiara Ferragni, che in questi giorni si sta godendo la serie del momento. Nel mentre l’imprenditrice digitale continua a concentrarsi a pieno sul suo lavoro e nelle prossime settimane potrebbero esserci delle importanti novità. Seguiteci dunque per restare al passo su tutte le news sui Ferragnez, e non solo.