Sui social Chiara Ferragni ha ufficializzato la sua relazione con Giovanni Tronchetti Provera pubblicando una foto romantica scattata a Ibiza. Tuttavia, il tempismo della pubblicazione — a pochi giorni dall’annuncio del suo ex Fedez con Giulia Honegger — ha acceso la polemica.

La polemica dopo la scelta di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha ritrovato il sorriso e questa volta lo fa sotto il sole di Ibiza, abbracciata a Giovanni Tronchetti Provera, giovane imprenditore rampollo della storica famiglia Pirelli. Dopo mesi di indiscrezioni e voci mai confermate, l’imprenditrice digitale ha deciso di uscire allo scoperto, pubblicando su Instagram una foto in cui i due appaiono sorridenti e affiatati, immortalati su una barca al tramonto.

Ma la tanto attesa ufficializzazione non sembra aver fatto felici tutti, ma ha anche fatto storcere il naso tra i fan. Il motivo? Secondo molti, il tempismo della pubblicazione non sarebbe affatto casuale. Solo qualche settimana fa, infatti, Fedez aveva reso pubblica la sua relazione con Giulia Honegger, giovane stilista e co-founder del brand Ayme, accompagnando la notizia con una frase piuttosto significativa: “Non può piovere per sempre”.

E proprio questo “tempismo sospetto” ha alimentato il chiacchiericcio online. Alcuni utenti hanno visto nella mossa di Chiara Ferragni una presunta risposta indiretta all’ex marito, come a voler bilanciare l’attenzione mediatica tra loro.

Chiara e Giovanni, in realtà, si frequenterebbero da circa un anno, anche se tra loro non sarebbero mancati alti e bassi, soprattutto a causa della pressione mediatica visto il periodo difficile affrontato dalla Ferragni. Alcuni rumor avevano addirittura parlato di un’iniziale diffidenza da parte della famiglia di lui.

Ora però, sembra essere tornato il sereno: la foto pubblicata da Chiara Ferragni parla chiaro e i due appaiono finalmente sereni. Ma il mondo dei social, si sa, non dimentica e certe coincidenze non sfuggono di certo. E così, tra chi applaude la nuova coppia e chi insinua secondi fini, la polemica prosegue!