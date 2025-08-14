Chiusa la collaborazione tra Chiara Ferragni e l’agenzia di comunicazione Lighthouse Communication

Si chiude definitivamente la collaborazione tra Chiara Ferragni e Lighthouse Communication, l’agenzia che l’aveva seguita dopo il caso Balocco. A prendere le redini sarà Image Building, già operativa dalla fine di luglio. Il passaggio segna un nuovo inizio nella gestione dell’immagine dell’imprenditrice.

Fine della collaborazione tra Chiara Ferragni e l’agenzia

La collaborazione tra Chiara Ferragni e Lighthouse Communication è ufficialmente giunta al capolinea. A confermarlo è stata la stessa agenzia attraverso un comunicato essenziale ma inequivocabile, diffuso mercoledì 13 agosto:

“Lighthouse Communication s.r.l.s. comunica di non rappresentare più la signora Chiara Ferragni alla quale augura tutto il bene per il futuro.”

Una chiusura che arriva dopo settimane di incertezza. Anticipate già a giugno quando era stato annunciato un periodo di pausa nella gestione della comunicazione dell’imprenditrice digitale. Ora è definitivo: Chiara Ferragni volta pagina e affida la propria immagine e quella dei suoi brand all’agenzia milanese Image Building.

La scelta segna un nuovo inizio per l’influencer. L’ex moglie di Fedez per mesi è stata al centro dell’attenzione mediatica a causa della crisi d’immagine innescata dall’ormai noto “Pandoro-gate” con Balocco. Dopo aver cercato di risollevare la sua reputazione proprio con l’aiuto di Lighthouse, Chiara Ferragni ha deciso di affidarsi a una realtà diversa, probabilmente per un cambio di approccio e una gestione differente delle sue comunicazioni pubbliche.

Image Building, che ha iniziato a occuparsi della comunicazione dell’imprenditrice già a fine luglio, è un’agenzia molto nota nel panorama italiano, con una forte esperienza nella consulenza reputazionale e nella gestione delle crisi mediatiche.

Non sono stati diffusi dettagli sui motivi specifici che hanno portato alla rottura con Lighthouse, ma il cambio di rotta sembra voler segnare una netta cesura con il recente passato e inaugurare una fase di ricostruzione più strutturata dell’immagine pubblica di Chiara Ferragni.

Con questo passaggio, si apre una nuova fase per l’imprenditrice digitale.