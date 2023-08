NEWS

Alcune persone hanno accusato Chiara Ferragni di non accettare il nuovo fidanzato della sorella Valentina. La replica

Valentina Ferragni, sorella di Chiara Ferragni, lo scorso anno ha rivelato di aver messo un punto alla relazione con Luca Vezil. All’epoca ha spiegato che ci sono sempre stati alti e bassi, ma quando si è resa conto che i periodi negativi superavano quelli positivi allora ha capito che non c’era più nulla da fare:

“Come ogni coppia c’erano degli alti e dei bassi. Io personalmente non ho mai voluto mostrare o condividere i bassi con nessuno ma purtroppo c’erano. Quando mi sono resa conto che questi bassi erano troppo bassi mi sono guardata dentro.

Ho preso consapevolezza di questa cosa e ho fatto una scelta che penso sia stata giusta per entrambi. Penso che una volta che prendi veramente consapevolezza e ti guardi dentro e capisci che una cosa non ti fa più stare bene da lì già stai meglio”.

Oggi, però, Valentina ha ritrovato la felicità con Matteo Napoletano. Di recente, infatti, i due sono usciti allo scoperto pubblicando la prima foto insieme. Questa relazione è stata criticata a causa della differenza d’età tra i due, in quanto Matteo è più piccolo di nove anni rispetto a lei.

Nelle ultime ore, quindi, è finita di nuovo nel mirino degli hater. Secondo alcuni Chiara Ferragni non approverebbe questa unione: “Peccato che la Chiara non approva“. La risposta dell’imprenditrice digitale non è tardata ad arrivare: “Approviamo alla grande invece“: Questa replica mette un punto alla questione rendendo chiaro che nessuno è contro l’amore nato tra Valentina e Matteo.

Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.