Come ha reagito Giulia De Lellis alla menzione dell’ex Damante

Durante uno degli episodi del nuovo game-show di Prime Video a cui ha preso parte, Giulia De Lellis si è trovata a fare i conti con una battuta, nel momento in cui è stato citato l’ex Andrea Damante. La sua reazione.

La reazione di Giulia De Lellis

Giovedì 9 gennaio in streaming su Prime Video è uscito il nuovo game show, Red Carpet – Vip al Tappeto. A condurre la trasmissione Alessia Marcuzzi, coadiuvata dal commento di Marco Santin e Giorgio Gherarducci della Gialappa’s Band. Tra i concorrenti coinvolti anche Giulia De Lellis e altri volti noti, così come altrettanti bodyguard conosciuti tra le celebrities.

LEGGI ANCHE: Chiara Ferragni parla per la prima volta della polemica sulla foto non sua

Ma è stato proprio un momento in cui Giulia De Lellis è stata avvertita dell’arrivo degli hater, che è dovuta scappare via, con il supporto di Michela Giraud e Gabriele Vagnato, tra i tanti. Proprio all’attrice comica è scappato dire: “Andrea Damante”, mentre l’influencer correva e cercava di superare l’ostacolo e proseguire la sua corsa.

A sentire il nome del suo ex, però, Giulia, è scoppiata a ridere. Coinvolta in questa risata anche Alessia Marcuzzi, che non è riuscita proprio a trattenersi. Il video ovviamente è diventato virale tra i social, che hanno commentato con ironia il tutto.

Un episodio divertentissimo quello verificatosi a Red Carpet – Vip al Tappeto. Non solo Giulia De Lellis però è stata grande protagonista di questa simpatica trasmissione. Alle prese con il gioco anche Elettra Lamborghini, Valeria Marini, Melissa Satta e Cristiano Malgioglio. Per quanto riguarda le bodyguard, invece, abbiamo: Francesco Arienzo, Awed, Herbert Ballerina, Ginevra Fenyes, Michela Giraud, Brenda Lodigiani, Pierluca Mariti, Antonio Ornano e Gabriele Vagnato.

Come abbiamo visto nel video che ha coinvolto Giulia De Lellis, a coordinare, le guardie del corpo è proprio la conduttrice Alessia Marcuzzi, che ha dovuto assicurarsi che senza mai uscire dal tappeto rosso, proseguissero anch’essi nel loro lavoro.

Nel gioco, però non sembrano proprio mancare ostacoli che non fanno altro che ostacolare il percorso complicatissimo. Anche perché ogni errore costerà un bodyguard, dunque non mancherà tensione e ironia mentre si cercano di sviare i disturbatori.

LEGGI ANCHE: Cecilia Sala è comparsa in passato in un videoclip di Tony Effe e noi vi sveliamo quale

Dovranno essere bravi i concorrenti dunque ad aiutare Giulia De Lellis e compagni ad arrivare fino alla fine del gioco. A vincere dunque la squadra che arriverò fino in fondo senza intoppi.