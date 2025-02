In una chiacchierata fiume a La Zanzara, Rita De Crescenzo ha fatto una confessione piccante sulla sua vita privata: “Faccio s**o tutte le mattine alle 5 con mio marito…”.

La confessione piccante di Rita De Crescenzo

Rita De Crescenzo torna a fare parlare di sé. La nota tiktoker napoletana dopo essere stata a Sanremo in occasione del Festival (ha anche incontrato dei fan per scattare dei selfie insieme), è nuovamente sulla bocca di tutti per delle recenti dichiarazioni.

Il noto volto del web ha concesso una lunga intervista a Giuseppe Cruciani a La Zanzara. Una lunga chiacchierata dove sono emersi anche dei lati più privati di Rita De Crescenzo. Mentre si è lasciata andare, tra una confidenza e un’altra (su vari temi anche molto delicati), la tiktoker ha parlato dei momenti di intimità con suo marito.

Tra loro a quanto pare c’è una grande affinità e la passione è sempre molto viva. Dalle sue dichiarazioni questo si è percepito parecchio, tanto da rivelare una loro particolare abitudine, che si verifica a quanto pare… tutte le mattine! Ecco cosa ha raccontato Rita De Crescenzo a riguardo:

“Io e mio marito facciamo sesso tutte le mattine. Alle cinque mi bussa, facciamo sesso tutti i giorni e la giornata parte già alla grande, è una grande soddisfazione, una cura. Fate l’amore, non fate la guerra”.

Ovviamente le sue parole non sono passate inosservate e hanno fatto molto chiacchierare tra gli utenti del web (e non è mancata anche qualche battutina sarcastica). L’amore tra Rita De Crescenzo e suo marito non sembra di certo vivere crisi, momenti di tensione o avere delle mancanze, a detta sua!