Ecco come ha reagito sui social network l‘influencer Chiara Ferragni alle voci dei presunti tradimenti da parte del suo ex marito Fedez. Vediamo i like e commenti che non sono sfuggiti agli occhi degli utenti.

La reazione di Chiara Ferragni

Inutile dire che Chiara Ferragni e Fedez continuano a essere l’argomento del giorno, specie dopo quanto verificatosi nelle scorse ore. Mentre il rapper si prepara a salire sul palco di Sanremo 2025 (e ha già pronto un duetto esplosivo con Marco Masini), l’imprenditrice digitale non gli ha fatto sconti dopo il Tapiro d’Oro ricevuto da Striscia la Notizia.

Chiara Ferragni infatti ha affermato di stare molto meglio senza Fedez, sostenendo che lui non si starebbe comportando benissimo nei suoi riguardi. A metterci il carico da 90 anche le rivelazioni scottanti (presunte) di Fabrizio Corona sul rapper. Ma non solo!

LEGGI ANCHE: Cesare Cremonini, la nuova fidanzata è un’ex allieva di Amici

L’ultimo post pubblicato da Chiara Ferragni su Instagram è stato letteralmente invaso di commenti, ai quali ha risposto con un cuore, come potete vedere alla sinistra dell’immagine, o lasciato dei like, come possiamo notare invece a destra.

Diversi utenti si sono sentiti in dovere di prendere le difese. Per esempio c’è chi ha scritto “Ma perché lei è quella tradita ed è anche quella accusata di aver finto la famiglia perfetta? Ma che ne sapeva lei di tutto questo?”. A tale pensiero Chiara Ferragni ha risposto con un cuore rosso e lasciato un like. La lista, però, come si legge sotto, è proseguita ancora.

Commenti e like di Chiara Ferragni su X

Nei vari messaggi tutti dicono bene o male la stessa cosa, sostenendo che ora come ora Chiara debba continuare a splendere di luce propria e di aver dato tanto al rapporto con il suo ex marito. Insomma una sfilza di messaggi che sembrano aver colpito molto la Ferragni, che ha ringraziato con altrettanti like.