Vincenzo Chianese | 30 Maggio 2024

Chiara Ferragni Fedez

Tra pochissime ore uscirà Sexy Shop, il nuovo singolo di Fedez in collaborazione con Emis Killa, al cui interno ci saranno riferimenti alla fine del matrimonio con Chiara Ferragni. Adesso però il rapper rompe il silenzio in merito a questa canzone.

Parla Fedez

In queste ore si sta molto parlando del nuovo singolo di Fedez, che verrà rilasciato questa notte su tutte le piattaforme digitali. Il pezzo, che si intitola Sexy Shop, sarà in collaborazione con Emis Killa e come si è capito dalle prime anticipazioni conterrà al suo interno riferimenti alla fine del matrimonio con Chiara Ferragni. In rete infatti sono emerse le prime strofe della canzone, che recita: “L’amore non si fa nei sexy shop. Sei stata come un Jackpot nelle slot e dopo mi hai mandato ko. Dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio”.

Adesso però, per la prima volta da quando è stato annunciato il singolo, Federico ha deciso di rompere il silenzio e nel corso di un’intervista per La Stampa ha parlato di questo attesissimo pezzo. Il rapper ha infatti rivelato un’altra parte del testo di Sexy Shop, che contiene riferimenti espliciti non solo a Chiara Ferragni ma anche alle persone che le stanno intorno: “Una vita in salita, una storia infinita che poi è finita. Ho mani alle dita, perché farci del male è una fede nuziale con il foro d’uscita. Per ogni tua amica assetata di fama eri acqua sorgiva, mani di fata, io ti ho sfiorata e tu sei sfiorita”.

Ma non è ancora finita. Fedez infatti facendo chiarezza sui versi dedicati alla sua ormai ex moglie Chiara Ferragni, come riporta anche FanPage, ha affermato:

“Credo di aver scritto le barre più educate e precise che si potessero fare rispetto al rapporto fra me e Chiara. Nei suoi confronti voglio esprimere solo e unicamente rispetto, perché non ho nulla da dire ed è giusto così. Non ho certo intenzione di buttare m**da sulla madre dei miei figli. Certo, lo stesso non vale per chi le è stata attorno. Su di loro non ho pietà e non ne avrò in futuro”.

Non resta dunque che attendere per ascoltare il nuovo singolo di Fedez, che verrà rilasciato tra poche ore.