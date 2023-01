Chiara Ferragni dice no alle foto di gruppo con le altre conduttrici di Sanremo? Il rumor

NEWS

Debora Parigi | 12 Gennaio 2023

Chiara Ferragni

Le presunte richieste di Chiara Ferragni per Sanremo

Manca meno di un mese all’inizio del Festival di Sanremo 2023 e abbiamo già molte informazioni riguardanti (artisti in gara a parte) ospiti e co-conduttori. In attesa di scoprire gli ultimi nomi, ricordiamo che per due serate salità sul palco dell’Ariston accanto ad Amadeus Chiara Ferragni.

Proprio riguardo la nota influencer, si legge sul sito di Davide Maggio che avrebbe fatto delle richieste particolari per questa sua partecipazione. Voci di corridoio dicono che la Ferragni non avrebbe intenzione di posare con le altre co-conduttrici della kermesse per i servizi fotografici di rito. Avrebbe richiesto solo scatti in solitaria.

Oltre a questo, sembrerebbe che Chiara abbia richiesto una relax room, una stanza tutta sua nei pressi della sala stampa, per rilassarsi prima del confronto con i giornalisti. Richiesta, tra l’altro, un po’ difficile viste le tempictiche che ci sono durante Sanremo, sempre pieno di frenesia.

Ovviamente queste, come detto, sono solo rumor, voci di corridoio, peraltro ricorrenti relativamente alle soubrette o primedonne del Festival. Ogni anno escono notizie del genere, quindi era impossibile non aspettarsele anche su Chiara Ferragni. E proprio lei, nel frattempo, ha invece annunciato che devolverà tutto il suo cachet del Festival in beneficenza. Proprio poche ore fa, attraverso alcune storie di Instagram, ha detto:

“Sono fiera di annunciare che ho devoluto l’intero compenso della mia partecipazione al Festival di Sanremo all’associazione D.i.Re (Donne in Rete contro la violenza). In Italia, oggi più che mai, c’è bisogno di parlare e di fare qualcosa di concreto contro la violenza maschile sulle donne. Per questo ho scelto di supportare D.i.Re, un’associazione italiana che gestisce oltre 100 centri antiviolenza e più di 60 case rifugio in tutta Italia. Potete farlo anche voi andando sul loro sito e donando. Ho avuto modo di conoscere la Presidente di D.i.Re e alcune delle operatrici che tutti i giorni lavorano sul campo, sono loro le vere eroine che mi hanno ancora di più convinta a iniziare questo percorso che spero si evolverà nei prossimi anni. Un grazie anche alla Rai e ad Amadeus, senza cui questa iniziativa non sarebbe stata possibile”.

Nel caso Chiara Ferragni voglia dire la sue riguardo queste voci, noi siamo disponibili a riportato ogni dichiarazione.