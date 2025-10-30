Stando a quanto è emerso in queste ore, Chiara Ferragni risarcirà una consumatrice vittima del pandoro gate, una donna pensionata di 76 anni. Ecco la somma pattuita.

Il 4 novembre Chiara Ferragni tornerà in aula

Il 2024 non è stato un anno semplice per Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale, oltre ad affrontare la dolorosa separazione da Fedez, ha dovuto fare i conti con le conseguenze del pandoro gate. Tutti siamo a conoscenza del caso mediatico che ha travolto l’influencer e proprio tra pochi giorni, precisamente il 4 novembre, si tornerà in aula per la causa giudiziaria. In attesa di scoprire cosa succederà, in queste ore è arrivata una notizia che non è sfuggita ai più.

Stando a quanto è emerso, la Ferragni risarcirà una consumatrice vittima del pandoro gate. La persona in questione, una donna pensionata di 76 anni, aveva acquistato alcuni dolci natalizi con l’intento di fare beneficenza. In seguito, dopo aver appreso i fatti, lo scorso settembre aveva chiesto di essere parte civile nel procedimento in cui l’influencer è imputata per truffa aggravata.

Chiara Ferragni dunque si impegnerà a risarcire la donna, con una cifra pattuita di 500 euro. In merito a quanto accaduto, i legali della consumatrice avevano dichiarato: “Voleva fare beneficenza è una fervente cattolica, ci teneva e solo lo scorso aprile si è resa conto di quello che era successo, che la sua beneficienza non era andata a buon fine”.

Nel corso della prossima udienza, che si terrà il 4 novembre, il giudice dunque formalizzerà la soluzione extra giudiziaria trovata con la 76enne e si pronuncerà sulla costituzione delle parti civili. Stando a quanto si mormora, con ogni probabilità si potrebbe arrivare ad un processo con rito abbreviato. Entro gennaio potrebbe quindi arrivare la sentenza definitiva, che metterà fine a uno dei casi più discussi e chiacchierati degli ultimi anni.

