Ora è ufficiale: Fedez e Chiara Ferragni hanno firmato il divorzio. Spuntano i dettagli su cosa dovrebbe prevedere l’accordo tra le parti dei due ex coniugi. Ecco cosa è emerso nello specifico.

Fedez e Chiara Ferragni, il divorzio è ufficiale

La coppia dei Ferragnez, tra le più mediatiche e chiacchierate di questi ultimi anni, è solo un lontano ricordo oramai. È arrivata infatti la notizia che ormai il divorzio tra Fedez e Chiara Ferragni è ufficiale.

Come si legge da alcune autorevoli testate quali Ansa, Il Corriere della Sera o TGCom24, fonti vicine ai due ex avrebbero confermato nella giornata di ieri che il Tribunale di Milano avrebbe emesso la sentenza di divorzio congiunto tra le parti.

Ma cosa prevederebbe l’accordo? Questo quanto trapelato dai siti precedentemente citati che hanno dato alcuni dettagli in merito a questa notizia circolata in rete e sui giornali:

“Fedez, assistito dagli avvocati Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci, e Ferragni, assistita dall’avvocata Daniela Missaglia, hanno siglato l’accordo secondo cui i figli sono affidati a entrambi con frequentazione quasi paritetica. Non è previsto alcun assegno di mantenimento per i bimbi, né assegno per l’influencer. Le spese scolastiche e sanitarie per i bambini sono invece a carico di Fedez”, si legge nel dettaglio.

Un accordo che il Tribunale pare abbia ritenuto adeguato. Un epilogo ormai scontato, come preannunciato nel dicembre scorso, quando il Tribunale di Milano aveva per l’appunto reso noto il finale con il divorzio tra Fedez e Chiara Ferragni. Per ora nessuno dei due si è esposto ufficialmente dopo queste notizie emerse.

Intanto in questi ultimi giorni abbiamo appreso che Chiara Ferragni avrebbe ripreso a frequentare Giovanni Tronchetti Provera, tanto che secondo i rumor gli avrebbe chiesto un figlio (fonte Gabriele Parpiglia), dall’altra parte anche Fedez pare abbia ritrovato l’amore accanto a Giulia.

Ora dunque è tempo di voltare pagina dopo il divorzio.