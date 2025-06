In queste ore Chiara Ferragni è tornata a rispondere a un commento social su Fedez e la sua replica è diventata in breve virale. Ecco cosa è accaduto e le dichiarazioni dell’imprenditrice digitale.

La replica di Chiara Ferragni

È ormai trascorso un anno e mezzo da quando Chiara Ferragni e Fedez hanno messo un punto al loro matrimonio. Con il passare dei mesi sia l’imprenditrice digitale che il rapper si sono rifatti una vita e poco a poco hanno cercato di voltare pagina. Nonostante in molti abbiano sperato per lungo tempo in un ritorno di fiamma tra l’influencer e il cantante, a oggi l’ex coppia social più famosa di sempre è più distante che mai e al momento le cose non sembrerebbero essere destinate a cambiare.

In queste ultime ore tuttavia qualcosa ha riacceso momentaneamente le speranze dei fan. Pochi giorni fa infatti, con un post su Instagram, Fedez ha annunciato la morte di sua nonna Luciana. A quel punto, a sorpresa, a spuntare è stato il like di Chiara, che ha voluto mostrare vicinanza al suo ex marito. Ciò nonostante, l’accaduto non sembrerebbe cambiare le cose. I due infatti, pur essendo in buoni rapporti per il bene dei loro figli, al momento hanno due vite totalmente separate e non pare esserci speranza di riconciliazione.

A confermarlo, come se non bastasse, è stata proprio la stessa Chiara Ferragni. Poche ore fa infatti l’influencer ha postato un video sul suo profilo TikTok. Sotto al post è così spuntato un commento di una fan, che ha chiesto all’imprenditrice: “Ma alla fine tu e Fedez quando ritornate insieme, non lo hanno ancora detto?”. Non è tardata ad arrivare la replica di Chiara, che distruggendo nuovamente le speranze dei fan ha dichiarato: “Never ever (Mai e poi mai, ndr)”.

Al momento dunque la Ferragni si gode questa nuova fase della sua vita e pare essersi lasciata alle spalle il matrimonio con Fedez.