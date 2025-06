In queste ore in rete si parla di un possibile ritorno di Cosimo Dadorante a Uomini e Donne. L’ex corteggiatore di Tina Cipollari così rompe il silenzio e interviene sui social.

Cosimo tornerà a Uomini e Donne?

Quest’anno il pubblico di Uomini e Donne ha assistito a un evento unico: il trono di Tina Cipollari. La celebre e storica opinionista del dating show ha infatti deciso di mettersi in gioco con ironia e simpatia e in studio per lei sono dunque arrivati una serie di corteggiatori. In particolare a fare breccia nel cuore della Cipollari è stato Cosimo Dadorante, che per mesi ha fatto di tutto per assicurasi il favore dell’opinionista. Nel corso della frequentazione infatti il pretendente di Tina l’ha sommersa di importanti regali. Non sono mancati anche due bellissimi viaggi: uno a Parigi e uno a Madrid.

Poco prima che l’edizione del dating show volgesse al termine però il trono della Cipollari si è chiuso e i due si sono salutati, promettendosi di risentirsi e di rivedersi anche dopo la fine del programma. In rete intanto il corteggiatore è diventato una vera star e solo nelle ultime ore il suo nome è tornato al centro dell’attenzione.

LEGGI ANCHE: Chiara Ferragni torna a rispondere a un commento su Fedez

Stando a quanto si mormora infatti, a settembre Cosimo Dadorante potrebbe tornare a Uomini e Donne con un ruolo del tutto nuovo. Si parla infatti di un suo arrivo nel parterre di Cavalieri del Trono Over e naturalmente il pettegolezzo ha fatto in breve il giro dei social, arrivando fino al diretto interessato. L’ex corteggiatore di Tina a quel punto ha deciso di intervenire e su Instagram ha annunciato che accetterebbe prontamente di tornare in studio tra i protagonisti dell’Over.

Ma cosa accadrà dunque? Cosimo potrebbe essere tra i protagonisti della prossima edizione del dating show di Canale 5? Non resta che attendere per scoprirlo.