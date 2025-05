Evidentemente la finale di Amici 24 ha attirato l’attenzione di molti. C’è chi come il fratello dei vincitore Daniele ha puntato sulla vittoria del ballerino e ha guadagnato una cifra piuttosto importante. Ecco quanto nello specifico.

Il fratello di Daniele di Amici 24 punta la sua vittoria

Amici 24 è giunto al termine con la vittoria del ballerino Daniele Doria. Un risultato per molti e per lo stesso allievo davvero inaspettato ma incredibile. Eppure c’è chi sempre ha creduto in lui, come suo fratello Mattia, che ha addirittura fatto una vincita sul trionfo di Daniele nel talent show.

LEGGI ANCHE: Il primo post della Celentano dopo la finale di Amici fa discutere, nessun messaggio per Daniele (FOTO)

Abbiamo avuto modo di conoscere Mattia grazie ai racconti di Daniele e ai vari collegamenti e momenti mostrati nel corso del daytime, come uno degli ultimi, quando il ballerino ha riabbracciato la sua famiglia. La mamma, il papà e i suoi fratelli l’hanno incoraggiato a crederci, perché poteva realizzarsi il suo più grande desiderio di vincere il programma e così è stato.

Nel mentre però Mattia ha non solo sperato in questo risultato, ma con coraggio ha anche puntato la vincita ad Amici 24 di suo fratello Daniele puntando per la precisione la cifra di 303,05 Euro. Quanti ne ha vinti? Parecchi, ci verrebbe da dire. Come mostrato dallo screen ha guadagnato una vincita totale di ben 10.000,65 Euro! Mica pochi, ci verrebbe da dire.

Storia Instagram del fratello di Daniele di Amici 24

LEGGI ANCHE: Bagno di folla per il ritorno di Daniele a casa dopo la vittoria ad Amici 24 (VIDEO)

Il fratello di Daniele, colmo di gioia, ha mostrato lo scontrino con il risultato ottenuto. Insomma la ciliegina sulla torta dopo la bella soddisfazione che il ballerino ha regalato a sé stesso e alla sua famiglia ad Amici 24.