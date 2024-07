Sui suoi social Chiara, la figlia di Lorella Cuccarini, ha raccontato ai follower la sua battaglia contro gli attacchi di panico e la sua esperienza.

La figlia di Lorella Cuccarini parla degli attacchi di panico

Fare i conti con gli attacchi di panico non è una cosa facile da gestire e uscire dalla propria zona di comfort è spesso un traguardo importante. Lo sa bene Chiara, la figlia di Lorella Cuccarini. La giovane, oggi 24enne, gioca a calcio e quando deve raggiungere gli allenamenti c’è sempre qualcuno ad accompagnarla.

Stavolta però ha voluto provare a fare tutto da sola e mettersi da sola alla guida della sua auto per andare ad allenarsi. Chiara ha raccontato che ormai era da diverso tempo che non faceva video di questo tipo e di conseguenza mettersi alla prova le era mancato. Così ha pensato di superare un altro ostacolo, come appunto raggiungere, dopo 50 minuti d’auto, il campo da calcio.

Per alcuni il gesto fatto dalla figlia di Lorella Cuccarini potrebbe risultare banale, ma si tratta in realtà di una grande conquista, come ha lei stessa spiegato. Contenuti come questi, peraltro, sembrano essere molto graditi dai suoi follower, che magari si trovano a vivere le sue stesse inquietudini e paure. Si augura quindi che possa essere da monito per tante altre persone a superare traguardi che sembrano essere insormontabili.

Nel video sottostante, di circa una settimana fa, diventato virale su Instagram e TikTok, Chiara ha reso orgogliosa sua mamma Lorella Cuccarini e tutte le persone che la seguono con grande interesse. Ha spiegato che per lei stare da sola in un auto in mezzo al traffico è un qualcosa di molto complesso. Da quando ha iniziato a soffrire di attacchi di panico per lei questa è la prima volta in cui prova un “esperimento” di questo tipo. Dunque si è armata di coraggio e ha superato questa importante paura.

@chiarettacpt È da tanto ormai che non facevo video di questo tipo e devo dire che mi è mancato mettermi alla prova. Oggi, vi porto con me agli allenamenti. Per molti di voi sarà una cosa banale ma per me è una grande conquista. In tanti mi avete scritto che questi video vi spingono ad uscire dalla vostra comfort zone e per questo mi piace molto condividerli con voi. Sperando possano essere utili per voi quanto lo sono per me ❤️ ♬ suono originale – Chiara Capitta

Una grande vittoria per Chiara, che può essere così da monito per tante altre persone che vivono questa situazione allo stesso identico modo. Mamma Lorella Cuccarini ha lasciato un bel like al video postato su Instagram ed è arrivato anche il commento del coreografo e prof di Amici 23, Emanuel Lo.