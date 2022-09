1 Le nuove accuse a Chiara Nasti

Nel corso di questa estate si è a lungo parlato di Chiara Nasti. Come sappiamo attualmente l’influencer è incinta del suo primo figlio, concepito dall’amore con Mattia Zaccagni, e il parto è previsto a novembre. Tuttavia in queste settimane intorno alla Nasti sono scoppiate diverse polemiche. La prima è nata quando la coppia ha affittato l’intero Stadio Olimpico per tenere un Gender Reveal Party. In seguito Chiara è stata attaccata da numerosi utenti sul web per alcune sue affermazioni sulle donne in gravidanza, che non sono piaciute ai più. In queste ore come se non bastasse una nuova polemica sta coinvolgendo l’influencer. Andiamo a scoprire cosa è accaduto.

Solo qualche giorno fa Chiara Nasti e Zaccagni hanno annunciato il nome del loro primo figlio, Thiago, un vero e proprio tributo al figlio dell’idolo di Mattia: Leo Messi. A quel punto però proprio la compagnia del calciatore è stata accusata di aver copiato il nome del bambino a una nota tiktoker. Parliamo di Sofia Crisafulli che solo qualche giorno fa ha dato alla luce suo figlio, che si chiama proprio Thiago. Diversi utenti si sono così scagliati contro la Nasti, che tuttavia ha un ottimo rapporto con Sofia. Le due infatti sono ottime amiche e da sempre si supportano a vicenda. Chiara così, mettendo a tacere sul nascere la polemica, sui social ha affermato:

“Mo iniziate a rompere con il nome? Se lo chiamavo Enzo come il padre di Mattia non vi andava bene lo stesso”.

Nel mentre la Nasti ha anche svelato se dopo il parto mostrerà sui social suo figlio, e in merito ha affermato:

“Boh… sinceramente è un problema che per ora non mi creo neanche, perché potrei dirti no e poi cambiare idea. Non sono Pro per ora. Ma poi si vedrà. Anche perché mio marito non è proprio social, a differenza mia. Vedremo, lo decideremo insieme”.

Pochi giorni fa intanto a prendere le difese di Chiara Nasti, dopo le numerose critiche che l’influencer ha ricevuto in queste settimane, è stata Giulia De Lellis. Andiamo a rivedere cosa è accaduto e le parole dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.