Il costo dell’anello di Chiara Nasti

Di recente abbiamo assistito alla proposta di matrimonio che il calciatore Mattia Zaccagni le ha fatto a Ischia alla fidanzata Chiara Nasti. Negli scorsi giorni è stato diffuso un video all’interno del quale si vede la Nasti mentre riceve la proposta di matrimonio da parte del fidanzato. Li notiamo mentre si abbracciano e si baciano, entrambi in ginocchio. Mattia ha la scatola con l’anello in mano, il quale poi viene messo alla mano della ragazza. Sono sorridenti e il tutto avviene nel corso di una romantica cena.

Ma vi siete per caso chiesti quanto costa l’anello che ora l’influencer porta al dito? A rivelarlo ci ha pensato il sito Chenews.it. Pare, infatti, secondo le voci di corridoio che il prezzo si aggiri intorno ai 10mila euro. Una cifra esorbitante che farà girare la testa a molte persone. Ma le notizie non terminano qui perché Chiara ha anche risposto ad alcune curiosità sul suo futuro da mamma e moglie. In merito alle nozze, infatti, ha spiegato se le celebrerà prima o dopo la nascita del figlio: “Sicuramente sposarsi con il pancione è bellissimo, ma vogliamo il nostro bimbo quel giorno e ora mi sentirei troppo impacciata perché già sento la pancia troppo grande. Non mi godrei a pieno quel giorno. Dopo la nascita“.

In seguito Chiara Nasti ha anche spiegato che non sente di aver bruciato le tappe insieme a Mattia Zaccagni:

Boh, noi ci amiamo e desideriamo questo. Ci sono coppie che dopo 10 anni si sposano e poi si mollano il mese dopo. E coppie che fanno velocemente e durano per sempre. Io credo che sia tutta una questione di scelte. Lui aveva mille alternative e scegliere altro, così come me. Noi stiamo scegliendo di costruire la nostra famiglia al meglio. Con rispetto, amore e tutto quello che di bello ci possa essere. Il resto è davvero superfluo.

