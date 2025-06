In queste ultime ore è stata diffusa la notizia secondo cui il salone di Federico Fashion Style ha chiuso a Napoli. Un fatto che ha lasciato molti fan a bocca aperta e il diretto interessato è intervenuto per chiarire la situazione.

Federico Fashion Style chiude a Napoli

Nel 2021 apriva il salone a Napoli di Federico Fashion Style e a distanza di quattro anno l’imprenditore si è ritrovato a chiuderlo. Le motivazioni sono state spiegate dal diretto interessato nel corso di un’intervista a FanPage.

L’hairstylist ha affermato di aver scelto di prendersi del tempo da dedicare alla figlia: “Ho preferito dedicarmi alla sua crescita“. La scelta non è stata improvvisa ma dettata da un ragionamento preciso:

“Ho altri 7 negozi in Italia, ho deciso di usare questi giorni per stare con lei, togliere l’impegno in un salone per stare di più in famiglia. Sono separato come forse saprà e preferisco che in questa fase gli impegni lascino spazio all’impegno genitoriale. E poi ho preso anche la palla al balzo…”.

Federico Fashion Style ha voluto sottolineare che il negozio andava molto bene ma per adesso vuole chiudere questo capitolo. Le sue clienti più affezionate lo stanno già raggiungendo nei suoi negozi di Roma e Anzio, poi ha concluso: “Però voglio dire alle clienti napoletane che passata questa ‘tempesta’ personale tornerò in città“.

Quello di Federico non è quindi un addio ma un arrivederci anche se non abbiamo delle tempistiche precise. I suoi fan residenti in città dovranno portare un po’ di pazienza e in futuro potranno ritrovarlo in un nuovo salone.