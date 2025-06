In queste ore sta girando una fake news sull’arresto di Khaby Lame negli Stati Uniti. Ecco cosa sta succedendo

In queste ultime ore sta girando sui social il rumor secondo il quale Khaby Lame sarebbe stato arrestato negli Stati Uniti. Ma che cosa sta succedendo e qual è l’origine della fake news?

La fake news su Khaby Lame

Khaby Lame è uno dei tiktoker e influencer più famosi al mondo, infatti le sue piattaforme contano milioni e milioni di follower. In passato abbiamo parlato di lui in merito al suo lavoro, alla cittadinanza italiana ricevuta nel 2022 e alla sua fidanzata.

LEGGI ANCHE: Crollano gli ascolti dell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, vince La Vita in Diretta: tutti i dati

Oggi però ci ritroviamo a parlare di una situazione che a tutti gli effetti è una fake news, come dimostrano anche alcuni aspetti della vicenda. Tra gli altri, anche il sito Webboh ha segnalato il rumor che si sta aggirando sui social e che sostiene che Khaby sarebbe stato arrestato negli Stati Uniti.

Il tutto sarebbe nato da un post pubblicato su Twitter all’interno del quale viene rivelato che l’influencer sarebbe stato arrestato a Las Vegas a causa di un visto non valido per la permanenza su suolo statunitense. Inoltre è cominciato a girare anche uno screen preso dal sito creato apposta per localizzare le persone detenute nel Paese.

LEGGI ANCHE: Aria di crisi tra Tommaso e Mariavittoria, che si tolgono il ‘follow’ a vicenda (ma poi ci ripensano)

A questo punto i fan hanno iniziato a preoccuparsi per Khaby Lame perché sembrava davvero fosse stato arrestato. Ma a smentire tutto ciò sono stati i fatti! Diversi utenti hanno provato a cercare il suo nome sul portale e non appare tra i risultati assolutamente nulla.

Questo indica quindi che si tratta di una fake news e nulla più. Anche perché nella mattina del 7 giugno 2025 l’influencer ha pubblicato un video, scollegato da questa storia, nelle proprie Stories Instagram. Tale Reel speriamo possa mettere fine alla questione una volta per tutte.