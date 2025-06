Stefano De Martino è al centro del gossip questa estate perché viene sempre più associato a diverse ragazze più o meno famose. Andiamo a scoprire quale nuova indiscrezione è spuntata nelle ultime ore.

La nuova segnalazione su Stefano De Martino

La vita privata di Stefano De Martino interessa da sempre gran parte del popolo italiano, soprattutto da dopo la fine della relazione con Belen Rodriguez. I due si erano innamorati per poi separarsi e ritornare insieme alcuni anni dopo, ma alla fine hanno preferito rimanere in buoni rapporti facendo ognuno la propria vita.

Oggi Stefano De Martino sembrerebbe single ma le indiscrezioni non si fermano mai e alcuni esperti di gossip lo hanno collegato a una ragazza molto famosa. Si tratta di Angela Nasti, con la quale è stato avvistato più volte dal vivo e anche in video chiamata.

LEGGI ANCHE: Questo famosissimo cantante sarà il protagonista del nuovo cinepanettone con Christian De Sica e Lillo

Di lì a poco, tuttavia, sono state diffuse delle foto che mostrano l’influencer in compagnia di un noto calciatore del Napoli e da quel momento i fan si sono chiesti cosa stia succedendo. A complicare ulteriormente la questione anche un video che è spuntato proprio in queste ore e che riguarda un avvistamento avvenuto a Milano.

Come vediamo qui sotto, Stefano De Martino ha assistito al concerto di Dua Lipa all’Ippodromo e in sua compagnia pare ci fosse Gilda Ambrosio. In passo entrambi hanno parlato del loro rapporto e hanno affermato di essere solamente amici! Non abbiamo alcuna prova che tra loro, o le altre ragazze associate a Stefano, ci sia un interesse romantico.

Le certezze arriveranno solo nel momento in cui sarà il conduttore stesso a voler parlare delle proprie relazioni. Fino ad allora resteranno sempre speculazioni e gossip senza alcun tipo di conferma.