Ecco il costo della villa extralusso in cui ha soggiornato Chiara Ferragni a Ibiza (SPOILER: è da capogiro!)

Sapete quanto costa la vacanza a Ibiza nella villa in cui ha soggiornato Chiara Ferragni insieme ai figli e al compagno Giovanni Tronchetti Provera? A notte la cifra supera i 5000 Euro e il posto è dotato di due piscine mozzafiato e da comodità incredibili.

Chiara Ferragni, il costo della villa a Ibiza

Vacanze da capogiro per Chiara Ferragni che, insieme ai figli Leone e Vittoria, ha trascorso alcuni giorni in una villa da sogno a Ibiza. Il prezzo? Circa 5.650 Euro a notte (39,592 Euro se si alloggia una settimana circa). Una cifra che fa girare la testa, ma che riflette l’esclusività della struttura scelta: la “Grand Villa” del 7Pines Resort, un angolo di paradiso privato tra lusso e panorama mozzafiato.

La villa si trova nel cuore di uno dei resort più esclusivi dell’isola. È molto più di un semplice alloggio. Si tratta di una maxi-residenza privata con due piscine, di cui una spettacolare infinity pool in vetro situata al secondo piano, che permette di vedere chi nuota dalla terrazza sottostante. Proprio questa piscina è stata definita dalla stessa Chiara Ferragni “the most amazing pool”, mentre si immergeva in un video condiviso sui social.

All’interno della Grand Villa si trovano quattro camere da letto, tutte al piano terra con affaccio diretto sul giardino tropicale con palme e piscina, un ampio soggiorno con cucina a vista, e due terrazze sopraelevate dove si può vedere il tramonto sul mare. Il soggiorno di Chiara Ferragni è stato probabilmente parte di una collaborazione commerciale, come indicato dall’hashtag “#ADV” nelle sue foto Instagram.

Mentre i fan ipotizzavano che l’influencer fosse in vacanza da sola con i bambini – complice il silenzio social e le voci di rottura con Giovanni Tronchetti Provera – le indiscrezioni di Gabriele Parpiglia e poi il servizio del settimanale Chi hanno svelato la verità. Stanno insieme e hanno condiviso il soggiorno in questo angolo di paradiso, luogo dove si sono conosciuti e dove hanno festeggiato il primo anniversario.