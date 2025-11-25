Una cerimonia emozionante a Roma vede Andrea Iervolino protagonista del Premio Enrico Caruso, celebrando eccellenza e inclusione

Nella splendida cornice della Sala della Regina, all’interno della Camera dei Deputati, si è svolta una cerimonia di grande rilievo. Andrea Iervolino ha ottenuto il prestigioso Premio Internazionale Enrico Caruso – Da San Giovannello a New York. L’iniziativa vede la firma dell’A.N.I.L.D.D. e la preziosa collaborazione di Vigor Music.

Un premio che unisce arte e sociale

Arrivato alla sua dodicesima edizione, il riconoscimento celebra chi raggiunge vette di eccellenza in settori come l’arte, la scienza e l’imprenditoria. Particolare enfasi viene posta sulle figure che dedicano energie al sostegno sociale e all’inclusione. Solo dodici personalità internazionali ricevono ogni anno questo onore per il loro impatto sulla società.

Le parole del produttore

La scelta è ricaduta su Andrea Iervolino per il suo ruolo chiave nel cinema internazionale e per la sua capacità di innovare unendo tecnologia e visione.

“Sono profondamente grato di ricevere questo premio”, ha affermato con emozione Andrea Iervolino. “È un onore essere riconosciuto all’interno di un contesto che valorizza non solo l’eccellenza professionale, ma anche il contributo umano e sociale. Condivido questo riconoscimento con tutte le persone che hanno creduto in me e nel mio lavoro”.