Un altro volto Rai potrebbe presto arrivare a Ballando con le Stelle. Il nome in questione, se venisse confermato ufficialmente, andrà ad aggiungersi così alla lista dei partecipanti di questa edizione del dance show di Milly Carlucci. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme nelle prossime righe….

Ballando con le Stelle, un altro volto Rai tra i concorrenti?

Solo oggi Milly Carlucci ha annunciato mediante le pagine di Ballando con le Stelle la scelta di arruolare nel cast Martina Colombari. Un nome che già circolava da tempo e che ora ha finalmente trovato conferme. Pian piano si sta formando dunque la squadra di questa edizione. Ma l’ex Miss Italia non sarà la sola, ovviamente. Questo perché mancano ancora tanti concorrenti per completare la rosa dei partecipanti della nuova edizione.

A quanto pare però secondo Dagospia e la penna di Giuseppe Candela, Milly Carlucci potrebbe ancora pescare in casa Rai dopo le conduttrici Andrea Delogu, Francesca Fialdini e Barbara d’Urso. Stavolta però con un volto maschile, vale a dire Beppe Convertini:

“CANDELA FLASH! BEPPE CONVERTINI VERSO BALLANDO CON LE STELLE” , si apprende dalla fonte in questione, che si dice certa della presenza del conduttore nell’elenco dei protagonisti ufficiali del programma del sabato sera di Rai 1.

Il presentatore e attore, con una grande esperienza alle spalle in TV, in radio e nella recitazione, secondo i rumor potrebbe presto essere un concorrente di Ballando con le Stelle e scendere così in pista come fatto lo scorso anno dal collega Massimiliano Ossini.

Per ora precisiamo che si tratta solo di un rumor e non è chiaro se effettivamente il tutto andrà o meno in porto, ma sta di fatto che se così fosse sarà un modo per Beppe Convertini di mettersi alla prova in una disciplina come la danza e fare gruppo insieme agli altri partecipanti.