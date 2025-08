A settembre su Canale 5 partirà la nuova edizione di Pomeriggio Cinque, che vedrà la conduzione di Gianluigi Nuzzi. In queste ore intanto è stato rivelato quando inizia il programma, che a sorpresa potrebbe cambiare nome.

Le ultime news su Pomeriggio Cinque

A settembre parte ufficialmente la nuova stagione televisiva e tra i contenuti Mediaset più attesi c’è senza dubbio il ritorno di Pomeriggio Cinque. Come ormai tutti sappiamo, dopo due anni Myrta Merlino ha ufficialmente detto addio al celebre programma di Canale 5 e al suo posto è stato confermato l’arrivo di Gianluigi Nuzzi. Come ha spiegato l’AD Pier Silvio Berlusconi nel corso della conferenza di presentazione dei Palinsesti, la trasmissione cambierà taglio e tratterà in particolare di attualità e di cronaca nera, senza però tralasciare gli altri colori.

Il pubblico dunque attende con ansia di scoprire come il presentatore se la caverà con questa nuova esperienza e le alte aspettative non verranno deluse. In queste ore intanto sono emerse alcune news sulla nuova edizione della trasmissione che stanno già facendo discutere. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Il portale Affari Italiani ha rivelato in esclusiva quando inizia Pomeriggio Cinque. Stando a quanto si legge, Gianluigi Nuzzi andrà in onda per la prima volta lunedì 1 settembre, alle ore 17:00. Previsti uno studio e una grafica completamente nuovi, ma la vera novità potrebbe essere un’altra. Stando a quanto riferito infatti la trasmissione potrebbe addirittura cambiare nome. Attualmente però nulla è stato ancora confermato dai vertici Mediaset, che continuano a puntare molto sul programma del pomeriggio.

Pare tuttavia confermata la partenza a lunedì 1 settembre, ben sette giorni prima del ritorno de La Vita in Diretta, e di certo cresce l’attesa per il debutto della nuova edizione. Non resta a questo punto che fare un enorme in bocca al lupo a Nuzzi e alla sua squadra, certi che la trasmissione sarà un vero successo.