Nella giornata di oggi è stata pubblicata una nuova puntata del podcast presentato da Mr Marra e Fedez. Quest’ultimo ha colto l’occasione, insieme a Clara presente come ospite, per commentare anche il gossip sul loro presunto flirt.

Fedez e Clara parlano del gossip

Come ormai sanno tutti coloro che sono appassionati alle vite dei VIP, l’estate è il mese durante il quale escono indiscrezioni tra possibili flirt e relazione tra i personaggi più noti del panorama nazionale e internazionale. Quest’oggi rimaniamo su suolo italiano e torniamo a parlare della tanto vociferata storia tra Fedez e Clara.

I due hanno pubblicato una canzone insieme nelle ultime settimane e da quel momento è esploso il gossip. I rumor che si rincorrono sul web affermano che tra loro ci sarebbe del tenero e a nulla servirebbero le smentite arrivate dai diretti interessati e dalle persone a loro vicine.

Oggi, 16 giugno 2025, è stata rilasciata una puntata del podcast condotto da Mr Marra e Fedez. All’interno dell’appuntamento erano presenti come ospiti Ketama e Clara, ovvero colei che è al centro della questione con il rapper. A distanza di pochi giorni dalla paparazzata del loro presunto bacio durante una cena, quindi arriva un nuovo intervento.

Il tutto ha avuto origine in una sezione del podcast durante la quale Mr Marra ha affermato: “Ma vogliamo parlare del nuovo gossip dell’estate?”. A questo punto ha scherzando confermando, per finta, una fantasiosa relazione con Ketama. Tutti i presenti al tavolo si sono messi a ridere e poi si è passati a parlare in breve del lavoro dei paparazzi nel tempo.

Questo può significare solo una cosa: Fedez e Clara sono stufi di dare peso alle dicerie e hanno smantellato con una battuta tutta la questione. Tra loro esiste solo un rapporto di amicizia e di professionalità, niente di più.