In queste ore in rete sta girando un epico meme con protagonisti Clara e Fedez. Poco fa a sorpresa la cantante ha così repostato l’immagine, scatenando l’ilarità generale.

Il gesto social di Clara

Siamo entrati ufficialmente nella stagione più calda dell’anno e in queste settimane gli artisti stanno rilasciando i loro tormentoni estivi. A duettare quest’anno sono stati anche Fedez e Clara, che hanno pubblicato la canzone Scelte stupide, che sta già facendo ballare e cantare tutti quanti. Solo di recente la giovane artista, nel corso di un’intervista, ha anche rivelato come è nata questa inedita collaborazione con il rapper e in merito ha dichiarato:

“Fedez mi ha scritto un messaggio dopo Sanremo dicendomi che aveva scritto una canzone e che voleva ne facessi parte scrivendoci e registrandola con lui. È nata così Scelte stupide. Gli voglio un grande bene e sono felice dell’estate che ci aspetta”.

Di recente però su Clara e Fedez è esploso anche un gossip che ha fatto a lungo discutere. I due sono stati infatti beccati insieme in diverse occasioni e proprio durante una paparazzata era sembrato che tra loro fosse scattato un bacio. A quel punto le indiscrezioni circa una presunta frequentazione sono impazzate e la stessa ex protagonista di Mare Fuori è stata costretta a intervenire, smentendo le voci di corridoio. In rete nel frattempo sono diventati virali alcuni meme con protagonisti i due artisti e uno in particolare ha iniziato a fare il giro del web. Poco fa così a sorpresa a repostare l’immagine sui suoi profili è stata proprio la cantante e il suo gesto ha destato l’ilarità generale.

Scelte stupide nel mentre sta continuando a scalare le classifiche e senza dubbio ha tutte le carte in regola per diventare uno dei tormentoni più amati di questa lunga e calda estate.