Da settimane ormai non si parla d’altro! Così stavolta Clara non si è tirata indietro e ha chiarito, una volta per tutte, il suo rapporto con Fedez e svelato come stanno davvero le cose tra loro.

Clara chiarisce il rapporto con Fedez

Clara è tornata a parlare e lo ha fatto in modo diretto, sincero e con il sorriso. Intervistata da SuperGuida TV, la cantante ha risposto ai pettegolezzi che, da mesi, la vedono al centro di un presunto flirt con Fedez.

Le sue parole non lasciano spazio a interpretazioni: “Io penso che il gossip faccia parte del gioco, ok… ci sta. Fa parte del gioco.”, ha detto durante l’ospitata al Taormina Film Festival.

Clara non si nasconde dietro le polemiche, ma anzi chiarisce tutto con semplicità: “La collaborazione è nata naturalmente. Mi ha scritto un messaggio dopo Sanremo dicendomi che aveva scritto una canzone e che voleva ne facessi parte scrivendoci e registrandola con lui. È nata così Scelte stupide. Gli voglio un grande bene e sono felice dell’estate che ci aspetta.”

Con queste parole, l’artista prova ancora una volta a mettere un punto sulle voci che la vogliono legata sentimentalmente al rapper, oggi alle prese con un momento personale molto delicato dopo la scomparsa dell’amata nonna Luciana.

I rumors si erano accesi nei mesi scorsi con l’annuncio della loro collaborazione, alimentati poi da una diretta Twitch in cui, alla domanda “Sei fidanzata?”, Clara aveva lanciato un’occhiata a Fedez, prima del suo rapido intervento.

A rafforzare i dubbi erano poi arrivate alcune foto esclusive pubblicate dal settimanale Chi, seguite da una reazione a caldo della cantante. Ma già allora il giornalista Gabriele Parpiglia aveva messo in chiaro su X che si trattava solo di una collaborazione musicale, ribadendolo anche dopo la paparazzata. Poi l’intervento di un amico di Fedez a sedare gli animi.

Di recente, durante i Tim Music Awards, la situazione è degenerata: il pubblico ha iniziato a urlare “bacio, bacio!” mentre i due artisti erano insieme sul palco. Solo l’intervento tempestivo e ironico di Andrea Delogu, conduttrice della serata con Carlo Conti, ha salvato i due dall’imbarazzo. Ora la voce di Clara a metterci un punto, forse, definitivamente!